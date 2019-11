La vicegobernadora electa y actual legisladora Mónica Urquiza, denunció masivos ingresos a planta permanente que van a ser revisados, “Hay un ‘megapase’ de funcionarios políticos a la planta permanente”, tambien la parlamentaria expuso su preocupación ante la falta de información de parte del gobierno en la transición, al punto que ya estarían resignados a no recibirla y a comenzar a trabajar en la elaboración del presupuesto cuando asuman el gobierno y puedan acceder al detalle de cada área.

Por Radio Provincia uno de los puntos centrales de la entrevista tuvo relación con los ingresos a planta y Urquiza directamente denunció un “megapase de funcionarios”. “ Nosotros lo venimos manifestando y hay ingresos en toda la administración. Vamos llevando el control, incluso con los propios boletines oficiales, y vamos a tomar decisiones porque hay áreas donde realmente no son necesarias y hay que ver las justificaciones. Hay un Megapase de funcionarios políticos a la planta permanente de la administración, prácticamente en todos lados, y todas estas plantas se van a rever ”, aseveró.

En cuanto a los planes PEL, donde existe un pedido de ATE de pase a planta, dijo que “vamos a trabajar para generar empleo privado. La administración pública tiene necesidad de profesionales en salud y necesitamos incorporar médicos. Tenemos que capacitar a la gente y en la Legislatura presentamos un proyecto con Pablo Villegas, que nunca se trató, para capacitar a la gente en el ámbito privado. Además era una forma de colaborar con el privado, que hoy está teniendo un peso muy importante con el costo laboral”, expresó, en desacuerdo con este traspaso.

Urquiza dijo que en lo que va del año, y dio a conocer ejemplos que no responden a necesidades de cada área. Hay nombramientos en salud de un licenciado en relaciones exteriores.“Uno se hace de datos de los boletines oficiales, como las designaciones que vamos controlando a diario. Llevamos contabilizadas unas 450 sólo de un año para atrás. Para tener estabilidad necesitan un año y un día, y se va a analizar todo por supuesto.. Nos hablan de la cláusula de fin de mandato y de las limitaciones que tienen, pero son solamente para algunas cosas. Hemos escuchado sobre limitaciones para comprar productos para potabilizar el agua, pero se continúa designando gente sin un fundamento. Uno no va a objetar la designación de un médico, pero han designado en salud un licenciado en relaciones internacionales”, ejemplificó.“Hay áreas que tienen conflicto porque están excedidos en cantidad de gente y no tienen dónde sentarla a trabajar”, agregó.