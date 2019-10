El ex gobernador por el MPF, José Arturo Estabillo pide que se declare inconstitucional el Decreto de la gobernadora Rosana Bertone por el cual congeló sus haberes. Además, solicita que se le devuelvan los montos no abonados por vigencia de esa medida, más los intereses que correspondan.

Además, pide que se ordene a la demandada el reajuste de su haber previsional, con retroactividad al 1 de enero de 2018 y el pago de las sumas resultantes con más los intereses devengados y a devengarse hasta el efectivo pago.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a una demanda entablada por el ex gobernador José Arturo Estabillo contra la Caja de Previsión Social para que se declare inconstitucional el decreto de congelamiento del sueldo de la gobernadora, dictado a fines de 2017 y se devuelva con intereses los montos de los haberes previsionales que no le fueron abonados por la aplicación de esa medida.En una demanda contencioso administrativo, el exgobernador de la Provincia durante dos períodos, solicita al Superior Tribunal que resuelta la inaplicabilidad del Decreto 3705/17 y subsidiariamente se declare su inconstitucionalidad.Los Jueces de la Corta declararon formalmente admisible la demanda interpuesta el 31 de mayo de 2019 y ordenar su traslado al presidente de la Caja de Previsión Social de la Provincia, y asimismo se libró oficio al Fiscal de Estado haciéndole saber la iniciación de la acción.El Decreto 3705/17 indica en sus fundamentos que “atento la complicada situación económica que atraviesa la Provincia, y que no se cuenta con recursos financieros suficientes, se estima conveniente, como medida de autolimitación, establecer la no percepción por parte de toda la planta política de la Administración Central y de los entes autárquicos y descentralizados, de los incrementos salariales que corresponden por aplicación de la ley 855(…)”.