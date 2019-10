La presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, adelantó por FM Master’s los temas a tratados en la reunión del consejo federal, donde están representadas las 24 provincias, con 90 integrantes y remarco que volverán a reclamar por las ventas por redes sociales a las cuales la califico como ilegales.

Ciudades de frontera

Fernández, que participara de las reuniones en la CAME y la Cámara de Diputados con la comisión PyME, incido que se volverá a reclamar la regionalización de impuestos, mediante una reforma del sistema tributario. El temario incluye compensaciones por el pago de zona desfavorable y esta discusión “está muy avanzada”, afirmó Fernández. Además, se abordará el proyecto de ley de ciudades de frontera, para ser más competitivos con los países vecinos y la venta ilegal a través de showrooms o vía internet, sin ninguna tributación.Respecto de las propuestas, mencionó el trabajo “sobre la regionalización de impuestos. Creemos que no es lo mismo un impuesto que se pague en Capital Federal que en el interior del país. No tenemos el mismo caudal de gente ni la misma cantidad de gente en los negocios y no puede ser que paguemos exactamente igual”, planteó.La ley lleva varios años en comisión y propone una serie de compensaciones, ante el sobrecosto laboral para las pymes patagónicas, que deben afrontar en el pago de sueldos el concepto de Zona Patagónica. Concretamente se propone que el importe resultante de ese mayor costo laboral, más las contribuciones a la Seguridad Social que del mismo se derivan, el empleador lo pueda compensar y tomar a cuenta del Impuesto a las Ganancias, el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, el Impuesto al Valor Agregado, las contribuciones patronales destinadas al subsistema previsional, gravámenes y tasas específicas recaudadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).