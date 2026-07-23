Un colectivo quedó encajado por el hielo y los pozos en las 128 Viviendas de ATE

0 0 23 julio 2026 2026-07-23T06:06:00-03:00 Editar esta nota

Un colectivo quedó encajado por el hielo y los pozos en las 128 Viviendas de ATE. Vecinos reclaman una solución definitiva para la calle.

Las bajas temperaturas y el deterioro de la calzada volvieron a dejar en evidencia los problemas de transitabilidad en el barrio 128 Viviendas de ATE. Un colectivo quedó encajado mientras circulaba por la zona, en un episodio que los vecinos atribuyen al mal estado de la calle y que reavivó los reclamos por una solución definitiva.
Las bajas temperaturas y el deterioro de la calzada volvieron a dejar en evidencia los problemas de transitabilidad en el barrio 128 Viviendas de ATE. Un colectivo quedó encajado mientras circulaba por la zona, en un episodio que los vecinos atribuyen al mal estado de la calle y que reavivó los reclamos por una solución definitiva.

Los problemas de mantenimiento vial volvieron a generar inconvenientes en el barrio 128 Viviendas de ATE, donde un colectivo quedó encajado debido a la combinación de hielo y los profundos pozos que presenta la calzada.

Las imágenes del hecho fueron enviadas por vecinos del sector, quienes señalaron que la circulación se torna cada vez más complicada durante el invierno, tanto para los vehículos particulares como para el transporte público.

Los residentes sostienen que la situación se repite cada temporada invernal y advierten que el deterioro de la arteria no solo genera demoras y complicaciones para quienes viven en el barrio, sino que también representa un riesgo para conductores y pasajeros.

Ante este nuevo episodio, los vecinos reiteraron el pedido para que se ejecute una intervención de fondo que permita mejorar la transitabilidad y garantice condiciones seguras para la circulación durante todo el año, evitando que hechos como el registrado vuelvan a repetirse.

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Cronicas Fueguinas: Un colectivo quedó encajado por el hielo y los pozos en las 128 Viviendas de ATE
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Un colectivo quedó encajado por el hielo y los pozos en las 128 Viviendas de ATE. Vecinos reclaman una solución definitiva para la calle.
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