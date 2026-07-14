Santa Cruz lanzó la agrupación "Matías Rodríguez" y apuntó contra el "perronismo"

El dirigente justicialista Luis Santa Cruz presentó la Agrupación Provincial "Matías Rodríguez" con un fuerte discurso contra las actuales conducciones del peronismo fueguino. Acusó a dirigentes como Walter Vuoto y Martín Pérez de haber "traicionado la justicia social" y anunció que impulsará candidatos que nunca hayan ocupado cargos electivos.

"Soy justicialista; ellos son perronistas"





Con un discurso atravesado por críticas al oficialismo provincial, a los intendentes y a la dirigencia tradicional del Partido Justicialista, el trabajador municipal Luis Santa Cruz confirmó el lanzamiento de la Agrupación Provincial "Matías Rodríguez" , un nuevo espacio político que buscará competir en las próximas elecciones con candidatos propios.





Durante una entrevista radial, el dirigente aseguró que el objetivo es "recuperar la verdadera esencia del justicialismo" y diferenciarse de quienes, según afirmó, abandonaron los principios históricos del movimiento. "Yo soy justicialista con mucho orgullo. Después están los perronistas, porque son perros con la justicia social; no le tiran un hueso a los trabajadores" , expresó.





Duras críticas a Walter Vuoto y Martín Pérez





Santa Cruz dirigió sus cuestionamientos principalmente hacia los intendentes Walter Vuoto y Martín Pérez, a quienes responsabilizó por la situación económica y social que atraviesa la provincia.





Según manifestó, los actuales dirigentes del peronismo "dejaron de representar a los trabajadores" y privilegiaron intereses políticos por encima de las necesidades de la población. "Traicionaron la justicia social y abandonaron a los trabajadores. Son responsables de la decadencia que vive Tierra del Fuego", sostuvo.





"La Cámpora es una oligarquía disfrazada de peronista"





El dirigente también cuestionó con dureza a La Cámpora , espacio al que acusó de haberse alejado completamente de los principios históricos del justicialismo.





En ese sentido afirmó que la organización "se transformó en una oligarquía disfrazada de peronista" y aseguró que hoy no existen políticas públicas orientadas a defender los derechos de los trabajadores.





Santa Cruz explicó que la Agrupación Provincial "Matías Rodríguez" buscará diferenciarse de la política tradicional promoviendo candidatos que nunca hayan ocupado cargos electivos.





"Estamos hablando con vecinos y militantes que nunca fueron candidatos. Los que ya pasaron por cargos públicos forman parte del sistema que llevó a la provincia a esta situación", afirmó.





El dirigente adelantó que el espacio pretende presentar candidatos a concejales, legisladores e intendentes en los próximos procesos electorales.

Reclamos por salarios municipales





Como trabajador municipal, Santa Cruz volvió a denunciar la situación salarial de los empleados de Ushuaia y cuestionó la estructura política del municipio. Aseguró que existen trabajadores con muchos años de antigüedad cuyos ingresos continúan siendo insuficientes frente al costo de vida de Tierra del Fuego.





Además, criticó el crecimiento de la estructura política y sostuvo que los recursos públicos deberían destinarse prioritariamente a mejorar los salarios y los servicios para la comunidad.





También cuestionó al Gobierno nacional y provincial





Durante la entrevista, Santa Cruz extendió sus críticas a distintos sectores del arco político. Cuestionó a La Libertad Avanza, al radicalismo y también formuló observaciones hacia la gestión del gobernador Gustavo Melella, aunque aclaró que mantiene una valoración personal distinta sobre el mandatario.





Asimismo, volvió a referirse al radar instalado en Tolhuin y reclamó mayores definiciones políticas sobre ese tema.





Con el lanzamiento de la Agrupación Provincial "Matías Rodríguez", el dirigente busca instalar una nueva alternativa dentro del justicialismo fueguino, con un discurso centrado en la recuperación de la justicia social, la defensa de los trabajadores y una renovación de la dirigencia política provincial.