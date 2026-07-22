OSEF anunció un acuerdo, pero los trabajadores de Autofarma aseguran que siguen sin cobrar y desmienten a Gustavo García

Mientras OSEF informó públicamente que había alcanzado un acuerdo con Autofarma para cancelar una deuda cercana a los $4.000 millones y garantizar el pago de salarios, los propios empleados de la empresa afirman que la situación no cambió. Aseguran que no existe un acuerdo firmado, que continúan sin cobrar gran parte de sus haberes y acusan al presidente de la obra social, Gustavo García, de intentar instalar una solución que, según sostienen, todavía no existe.

Los trabajadores contradicen la versión oficial





El anuncio realizado por el presidente de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), Gustavo García, buscó transmitir tranquilidad. El funcionario aseguró que se había alcanzado un acuerdo con los propietarios de Autofarma para cancelar una deuda que rondaría los 4.000 millones de pesos, normalizar el abastecimiento de medicamentos y garantizar el pago de los salarios de los empleados.





Sin embargo, pocas horas después del anuncio comenzaron a conocerse mensajes de los propios trabajadores que pintan un escenario completamente distinto.





Según manifestaron empleados de la firma, la reunión mantenida con OSEF no concluyó con ningún acuerdo, no existe un plan de pagos firmado y los salarios continúan sin abonarse.





Los mensajes internos difundidos por los trabajadores son contundentes.





"Más chamuyeros."



