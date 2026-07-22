OSEF anunció un acuerdo, pero los trabajadores de Autofarma aseguran que siguen sin cobrar y desmienten a Gustavo García

Trabajadores de Autofarma desmienten el anuncio de OSEF y aseguran que siguen sin cobrar salarios. Afirman que no existe un acuerdo firmado ni un plan
Mientras OSEF informó públicamente que había alcanzado un acuerdo con Autofarma para cancelar una deuda cercana a los $4.000 millones y garantizar el pago de salarios, los propios empleados de la empresa afirman que la situación no cambió. Aseguran que no existe un acuerdo firmado, que continúan sin cobrar gran parte de sus haberes y acusan al presidente de la obra social, Gustavo García, de intentar instalar una solución que, según sostienen, todavía no existe.
Los trabajadores contradicen la versión oficial
El anuncio realizado por el presidente de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), Gustavo García, buscó transmitir tranquilidad. El funcionario aseguró que se había alcanzado un acuerdo con los propietarios de Autofarma para cancelar una deuda que rondaría los 4.000 millones de pesos, normalizar el abastecimiento de medicamentos y garantizar el pago de los salarios de los empleados.
Sin embargo, pocas horas después del anuncio comenzaron a conocerse mensajes de los propios trabajadores que pintan un escenario completamente distinto.
Según manifestaron empleados de la firma, la reunión mantenida con OSEF no concluyó con ningún acuerdo, no existe un plan de pagos firmado y los salarios continúan sin abonarse.
Los mensajes internos difundidos por los trabajadores son contundentes.
"Más chamuyeros."
Otro empleado sostuvo: "Quiere limpiar la imagen de OSEF. El lunes con el escrito firmado se comentaba la noticia."
Y agregaron: "OSEF informó que había acuerdo. La realidad es otra: seguimos esperando para cobrar."
Siguen sin cobrar gran parte de sus salarios
De acuerdo con el planteo realizado por los empleados, la empresa únicamente abonó el 75% de un sueldo correspondiente al mes de mayo, mientras continúan pendientes:
- El 35% restante del salario de mayo.
- Los haberes completos de junio.
- Los salarios de julio.
- El pago del aguinaldo.
Es decir, la situación económica de los trabajadores continúa siendo crítica pese al anuncio oficial. Además, sostienen que hasta el momento no existe un cronograma concreto de pagos, por lo que la incertidumbre sigue siendo total.
Piden la intervención del Ministerio de Trabajo
Frente a la falta de respuestas, los empleados solicitaron la intervención del Ministerio de Trabajo para intentar destrabar el conflicto. Según expresaron, el objetivo es que exista un compromiso formal, con fechas concretas de pago y documentación respaldatoria, algo que —afirman— todavía no ocurrió.
Mientras tanto, las familias de los trabajadores continúan atravesando una situación económica extremadamente delicada.
Una diferencia entre el anuncio y la realidad
El conflicto deja nuevamente expuesta la distancia que puede existir entre los anuncios oficiales y lo que ocurre efectivamente en la práctica. OSEF comunicó públicamente que el problema estaba encaminado y que existía un acuerdo capaz de garantizar tanto el funcionamiento de Autofarma como el cobro de los salarios.
Sin embargo, los testimonios de quienes trabajan diariamente en la empresa muestran una realidad muy distinta: sostienen que no hubo acuerdo firmado, que no existe un plan de pagos y que los salarios siguen adeudados.
Hasta que el dinero llegue efectivamente a los trabajadores, el conflicto permanece abierto y la incertidumbre continúa siendo la misma que antes del anuncio oficial.
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