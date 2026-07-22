Mientras Río Grande paga hasta $400.000 más a sus empleados, los municipales de Ushuaia siguen perdiendo contra la inflación

Río Grande elevó el salario básico municipal a $1.250.000, mientras en Ushuaia continúan los reclamos por salarios inferiores al millón de pesos
El Municipio de Río Grande volvió a otorgar un aumento salarial del 5% y elevó el piso para los trabajadores municipales con secundario completo a $1.250.000. La comparación con Ushuaia deja al descubierto dos realidades muy distintas: mientras una gestión continúa recomponiendo salarios, en la capital fueguina persisten básicos por debajo del millón de pesos y contratados que perciben menos de $600.000 mensuales.
Río Grande vuelve a cerrar una paritaria y mejora los salarios. El Municipio de Río Grande alcanzó un nuevo acuerdo salarial con los gremios ATE, UPCN, ASOEM y ATSA, mediante el cual otorgará un incremento del 5% sobre el salario básico, remunerativo y bonificable, con vigencia retroactiva al 1° de julio.
Con esta actualización, la recomposición acumulada durante el primer semestre de 2026 alcanza el 15%, consolidando una política de negociación salarial que busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores frente al proceso inflacionario.
El acuerdo fijó nuevos pisos salariales:
- $1.250.000 para agentes municipales con título secundario.
- $1.150.000 para quienes no cuentan con esa acreditación.
Además, el incremento impacta sobre jubilaciones municipales, becas y el resto de los conceptos salariales.
Durante el anuncio, el intendente Martín Perez sostuvo que el objetivo es continuar fortaleciendo el salario de los trabajadores sin comprometer el funcionamiento del Estado municipal.
El contraste con Ushuaia es cada vez mayor
Mientras Río Grande continúa avanzando en la recuperación salarial de sus empleados, la realidad de la Municipalidad de Ushuaia presenta un escenario muy diferente.
Diversos sectores gremiales vienen advirtiendo desde hace tiempo que los salarios municipales continúan perdiendo poder adquisitivo frente al incremento constante del costo de vida, especialmente en una ciudad considerada entre las más caras del país.
A ello se suma una realidad que genera creciente malestar entre los trabajadores: la existencia de distintas modalidades de contratación con remuneraciones que se encuentran muy lejos de los salarios alcanzados en Río Grande.
Contratados que cobran menos de $600.000
En la Municipalidad de Ushuaia existen contrataciones cuyos ingresos no llegan a los $600.000 mensuales, mientras que otras modalidades apenas alcanzan los $680.000.
La diferencia resulta significativa cuando se compara con el piso salarial recientemente acordado en Río Grande. Un trabajador municipal riograndense con secundario completo tendrá un ingreso básico de $1.250.000, mientras que numerosos contratados de Ushuaia perciben prácticamente la mitad de ese monto.
Incluso entre trabajadores de planta permanente de ambas ciudades comienza a observarse una brecha que, según las escalas salariales vigentes, ronda entre $300.000 y $400.000 mensuales, una diferencia que continúa ampliándose con cada negociación paritaria.
Dos administraciones, dos prioridades
Ambos municipios enfrentan un contexto económico complejo, marcado por la caída de la actividad económica, inflación y menor disponibilidad de recursos. Sin embargo, las decisiones adoptadas muestran estrategias diferentes.
Mientras la gestión de Martín Perez continúa priorizando la negociación paritaria y la recomposición salarial como una herramienta para sostener el poder adquisitivo de los trabajadores, en Ushuaia los reclamos por mejoras salariales se repiten negociación tras negociación sin que los ingresos logren recuperar el terreno perdido frente al aumento del costo de vida.
El debate sobre el destino de los recursos públicos
La comparación también reabre una discusión política sobre la utilización de los recursos municipales.
En Ushuaia, distintos sectores vienen cuestionando que mientras los trabajadores reclaman recomposiciones salariales, continúan registrándose gastos en contrataciones políticas, publicidad oficial, consultorías, viajes y otras erogaciones que son objeto de críticas por parte de la oposición y de algunos gremios.
Para muchos empleados municipales, la diferencia con Río Grande ya no pasa únicamente por la disponibilidad de recursos, sino por las prioridades de cada administración al momento de definir el destino del presupuesto.
Una brecha que se profundiza
La última paritaria de Río Grande vuelve a dejar expuesta una realidad difícil de ignorar. Mientras el salario básico municipal en esa ciudad llegará a $1.250.000, en Ushuaia todavía existen trabajadores contratados que perciben menos de $600.000, otros apenas superan los $680.000, y los salarios de planta continúan ubicándose varios cientos de miles de pesos por debajo de los de sus pares riograndenses.
La comparación alimenta una pregunta que comienza a instalarse entre los trabajadores municipales de la capital fueguina: ¿por qué dos municipios que enfrentan el mismo contexto económico obtienen resultados tan diferentes en materia salarial?
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Ahora que esta de moda hablar del racismo por favor no critiquen a los pelucas liber, ellos no tienen la culpa de ser fracasados y vivir en la mentira, tipo Torrico que vive en campaña todos los días pero jamás ayuda a nadie ni ayudará.ResponderBorrar
Si los criptoestafadores devolvieran el oro robado del país y lo que están robando a manos llenas del puerto más cosas buenas se podrían hacer, en cambio la casta nacional se vuelve cada vez más multimillonaria.ResponderBorrar