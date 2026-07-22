Mientras Río Grande paga hasta $400.000 más a sus empleados, los municipales de Ushuaia siguen perdiendo contra la inflación

El Municipio de Río Grande volvió a otorgar un aumento salarial del 5% y elevó el piso para los trabajadores municipales con secundario completo a $1.250.000. La comparación con Ushuaia deja al descubierto dos realidades muy distintas: mientras una gestión continúa recomponiendo salarios, en la capital fueguina persisten básicos por debajo del millón de pesos y contratados que perciben menos de $600.000 mensuales.

Río Grande vuelve a cerrar una paritaria y mejora los salarios. El Municipio de Río Grande alcanzó un nuevo acuerdo salarial con los gremios ATE, UPCN, ASOEM y ATSA, mediante el cual otorgará un incremento del 5% sobre el salario básico, remunerativo y bonificable, con vigencia retroactiva al 1° de julio.





Con esta actualización, la recomposición acumulada durante el primer semestre de 2026 alcanza el 15%, consolidando una política de negociación salarial que busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores frente al proceso inflacionario.





El acuerdo fijó nuevos pisos salariales:

$1.250.000 para agentes municipales con título secundario.

$1.150.000 para quienes no cuentan con esa acreditación.

Además, el incremento impacta sobre jubilaciones municipales, becas y el resto de los conceptos salariales.





Durante el anuncio, el intendente Martín Perez sostuvo que el objetivo es continuar fortaleciendo el salario de los trabajadores sin comprometer el funcionamiento del Estado municipal.