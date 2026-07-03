La Provincia accede a un "salvavidas" financiero de hasta $36.500 millones con fondos de coparticipación como garantia

0 0 03 julio 2026 2026-07-03T04:41:00-03:00 Editar esta nota

El Gobierno de TDF aprobó un acuerdo con el BTF para acceder a adelantos de hasta $36.500 M mensuales con garantía sobre la coparticipación

El Gobierno de Gustavo Melella ratificó un acuerdo con el Banco de Tierra del Fuego que le permitirá disponer de adelantos mensuales por hasta $36.500 millones. Aunque se presenta como una herramienta para afrontar desequilibrios estacionales de caja, el convenio deja en garantía el 40% de la coparticipación federal y genera interrogantes sobre la situación financiera provincial.
El Gobierno de Gustavo Melella ratificó un acuerdo con el Banco de Tierra del Fuego que le permitirá disponer de adelantos mensuales por hasta $36.500 millones. Aunque se presenta como una herramienta para afrontar desequilibrios estacionales de caja, el convenio deja en garantía el 40% de la coparticipación federal y genera interrogantes sobre la situación financiera provincial.

Mediante el Decreto Provincial N.º 1094/26, el Gobierno de Tierra del Fuego ratificó un convenio de asistencia financiera celebrado entre el Ministerio de Economía y el Banco de Tierra del Fuego (BTF), mediante el cual la Provincia podrá acceder a adelantos en cuenta corriente de hasta $36.500 millones mensuales hasta el 31 de diciembre de 2026.

Salvataje millonario de btf a melella para pagar los gastos corrientes

El acuerdo, firmado por el ministro de Economía, Alejandro Barrozo, y el gerente general del BTF, Juan José Duarte Zalazar, establece una herramienta financiera destinada, según el propio texto oficial, a cubrir desequilibrios estacionales de caja y garantizar la disponibilidad de fondos para afrontar compromisos financieros del Estado.

¿Qué significa este acuerdo?

En términos prácticos, el convenio funciona como una línea de financiamiento permanente.

La Provincia podrá solicitar dinero al Banco cuando necesite liquidez y devolverlo dentro del mismo mes calendario, pagando intereses únicamente sobre los montos efectivamente utilizados.

El mecanismo permite disponer de recursos de manera inmediata sin necesidad de emitir deuda pública tradicional.

modelo de acuerdo asumido para pagar gastos corrientes embargando coparticipacion

La garantía: el 40% de la coparticipación

Uno de los aspectos más relevantes del convenio es la garantía otorgada por el Gobierno provincial.

Si la Provincia incumple con la devolución de los fondos, el Banco de Tierra del Fuego queda autorizado a debitar automáticamente hasta el 40% de los recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos, una de las principales fuentes de financiamiento del Estado fueguino.

Además, el convenio contempla intereses calculados sobre la tasa BADLAR para bancos públicos más un adicional del 3,5% anual.

El beneficio para Economía

Desde el punto de vista financiero, la herramienta otorga al Ministerio de Economía un importante margen de maniobra para administrar el flujo diario de fondos.

El objetivo declarado consiste en afrontar gastos estacionales, como pagos extraordinarios o momentos en que la recaudación resulta insuficiente para cubrir las obligaciones del Estado. Los recursos ingresan directamente a la Cuenta Única del Tesoro (CUT), permitiendo utilizarlos rápidamente para cubrir necesidades de caja.

Un instrumento válido... que también abre interrogantes

Si bien este tipo de acuerdos constituye una herramienta financiera habitual dentro de la administración pública, el volumen autorizado —hasta $36.500 millones por mes— pone de manifiesto la necesidad de contar con una importante capacidad de financiamiento de corto plazo.

El decreto no detalla cuáles son específicamente los compromisos que justifican la utilización potencial de estos adelantos ni cuál es el nivel actual de disponibilidad financiera del Tesoro Provincial.

Tampoco precisa cuánto prevé efectivamente utilizar el Gobierno durante el resto del año, ya que el convenio fija un monto máximo disponible y no una obligación de tomar la totalidad del crédito.

En ese contexto, la decisión vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de la situación financiera de la Provincia y la dependencia de mecanismos de asistencia de corto plazo para sostener el funcionamiento cotidiano del Estado.

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