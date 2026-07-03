La Provincia accede a un "salvavidas" financiero de hasta $36.500 millones con fondos de coparticipación como garantia

El beneficio para Economía





Desde el punto de vista financiero, la herramienta otorga al Ministerio de Economía un importante margen de maniobra para administrar el flujo diario de fondos.





El objetivo declarado consiste en afrontar gastos estacionales, como pagos extraordinarios o momentos en que la recaudación resulta insuficiente para cubrir las obligaciones del Estado. Los recursos ingresan directamente a la Cuenta Única del Tesoro (CUT), permitiendo utilizarlos rápidamente para cubrir necesidades de caja.





Un instrumento válido... que también abre interrogantes





Si bien este tipo de acuerdos constituye una herramienta financiera habitual dentro de la administración pública, el volumen autorizado —hasta $36.500 millones por mes— pone de manifiesto la necesidad de contar con una importante capacidad de financiamiento de corto plazo.





El decreto no detalla cuáles son específicamente los compromisos que justifican la utilización potencial de estos adelantos ni cuál es el nivel actual de disponibilidad financiera del Tesoro Provincial.





Tampoco precisa cuánto prevé efectivamente utilizar el Gobierno durante el resto del año, ya que el convenio fija un monto máximo disponible y no una obligación de tomar la totalidad del crédito.





En ese contexto, la decisión vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de la situación financiera de la Provincia y la dependencia de mecanismos de asistencia de corto plazo para sostener el funcionamiento cotidiano del Estado.