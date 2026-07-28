Campaña solidaria para transformar el quirófano infantil del Hospital Regional Ushuaia

1 0 28 julio 2026 2026-07-28T02:47:00-03:00 Editar esta nota

Impulsan una campaña solidaria para reacondicionar el quirófano infantil del Hospital Regional Ushuaia.

Natalia Talavera (Atreverse) y Samanta Wul (Extremos Conectados), hoy unidas en el proyecto TDF Explora, impulsan una campaña solidaria junto al equipo de profesionales del quirófano infantil del Hospital Regional Ushuaia para reacondicionar el espacio donde niños y niñas enfrentan una cirugía. Convocan a vecinos, empresas e instituciones a sumarse con donaciones para hacer realidad un ambiente más cálido y amigable.

Un proyecto para humanizar la atención de los más pequeños

Detrás de cada cirugía infantil hay un niño que enfrenta miedo, incertidumbre y ansiedad. Con esa realidad como punto de partida, Natalia Talavera, creadora de Atreverse, y Samanta Wul, de Extremos Conectados, hoy trabajando en conjunto bajo el proyecto TDF Explora, lanzaron una campaña solidaria destinada a reacondicionar el quirófano infantil del Hospital Regional Ushuaia.

La iniciativa se desarrolla junto al equipo de profesionales del área y busca transformar el quirófano en un espacio pensado especialmente para los pacientes pediátricos y sus familias.
Qué contempla el proyecto

La propuesta incluye:
  • El ploteo integral del quirófano con una temática infantil.
  • La incorporación de un autito de traslado para que los niños lleguen al quirófano jugando y con menor ansiedad.
  • La colaboración con distintas necesidades que surjan en el área de Pediatría y durante la internación infantil.
  • La creación de un entorno más cálido, amigable y acogedor para quienes deben atravesar una intervención quirúrgica.
Los impulsores sostienen que humanizar los espacios hospitalarios también forma parte del tratamiento, ya que un ambiente adecuado puede disminuir el estrés y brindar mayor tranquilidad tanto a los niños como a sus familias.
Convocan a toda la comunidad a colaborar

Desde la organización remarcan que cualquier aporte puede marcar una diferencia y convocan a vecinos, comercios, empresas e instituciones a sumarse a esta cruzada solidaria.

Quienes deseen colaborar o recibir más información pueden comunicarse a los siguientes teléfonos:

📞 2901-485100

📱 WhatsApp: 2901-519692

También se encuentra habilitada una cuenta para realizar aportes económicos:

CBU: (Desde la organización informaron que el alias de la cuenta será difundido próximamente).

Una causa que une a Ushuaia

Bajo el lema "Ayudanos a dar color y alegría al hospital. Juntos por los niños", la campaña busca demostrar que la solidaridad de la comunidad puede convertirse en una herramienta concreta para mejorar la experiencia de quienes atraviesan momentos difíciles.

Cada colaboración permitirá avanzar en un proyecto que no solo mejorará las instalaciones del Hospital Regional Ushuaia, sino que también contribuirá a brindar contención, tranquilidad y esperanza a cientos de niños fueguinos que cada año deben ingresar al quirófano.

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