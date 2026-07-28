Campaña solidaria para transformar el quirófano infantil del Hospital Regional Ushuaia

Natalia Talavera (Atreverse) y Samanta Wul (Extremos Conectados), hoy unidas en el proyecto TDF Explora, impulsan una campaña solidaria junto al equipo de profesionales del quirófano infantil del Hospital Regional Ushuaia para reacondicionar el espacio donde niños y niñas enfrentan una cirugía. Convocan a vecinos, empresas e instituciones a sumarse con donaciones para hacer realidad un ambiente más cálido y amigable.

Un proyecto para humanizar la atención de los más pequeños





Detrás de cada cirugía infantil hay un niño que enfrenta miedo, incertidumbre y ansiedad. Con esa realidad como punto de partida, Natalia Talavera, creadora de Atreverse, y Samanta Wul, de Extremos Conectados, hoy trabajando en conjunto bajo el proyecto TDF Explora, lanzaron una campaña solidaria destinada a reacondicionar el quirófano infantil del Hospital Regional Ushuaia.





La iniciativa se desarrolla junto al equipo de profesionales del área y busca transformar el quirófano en un espacio pensado especialmente para los pacientes pediátricos y sus familias.

Qué contempla el proyecto





La propuesta incluye:

El ploteo integral del quirófano con una temática infantil.

La incorporación de un autito de traslado para que los niños lleguen al quirófano jugando y con menor ansiedad.

La colaboración con distintas necesidades que surjan en el área de Pediatría y durante la internación infantil.

La creación de un entorno más cálido, amigable y acogedor para quienes deben atravesar una intervención quirúrgica.

Los impulsores sostienen que humanizar los espacios hospitalarios también forma parte del tratamiento, ya que un ambiente adecuado puede disminuir el estrés y brindar mayor tranquilidad tanto a los niños como a sus familias.

Convocan a toda la comunidad a colaborar





Desde la organización remarcan que cualquier aporte puede marcar una diferencia y convocan a vecinos, comercios, empresas e instituciones a sumarse a esta cruzada solidaria.





Quienes deseen colaborar o recibir más información pueden comunicarse a los siguientes teléfonos:





📞 2901-485100





📱 WhatsApp: 2901-519692





También se encuentra habilitada una cuenta para realizar aportes económicos:





CBU: (Desde la organización informaron que el alias de la cuenta será difundido próximamente).



