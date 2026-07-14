ATE reclama que la suma fija pase al básico y exige recuperar los meses sin aumentos salariales

ATE Tierra del Fuego reclama incorporar los $72.000 al salario básico y exige compensar los cuatro meses sin aumentos paritarios.
El gremio volvió a reclamar una recomposición salarial para los trabajadores estatales de Tierra del Fuego. Además de pedir que la suma fija de $72.000 se incorpore al salario básico, exige reabrir la negociación por los meses de febrero, marzo, abril y mayo, cuando no hubo acuerdo paritario.
ATE busca que los $72.000 dejen de ser una suma no remunerativa
El secretario de Interior de ATE Tierra del Fuego, Jhonathan Chocobar, confirmó que el sindicato impulsará durante la próxima reunión paritaria que la suma fija de 72 mil pesos, acordada para abonarse esta semana, pase a integrar el salario básico de los trabajadores estatales.
Actualmente, el acuerdo vigente establece el pago de ese monto como no remunerativo y no bonificable, además de un incremento del 4% al salario básico para julio, que será liquidado con los haberes correspondientes al mes de agosto.
Sin embargo, el dirigente recordó que el acta firmada contempla una nueva reunión durante la segunda quincena de julio para analizar el futuro de esa suma extraordinaria. "Lo que queremos es que esta suma se pase al básico. Ojalá fuera en un solo pago, pero eso será parte de la discusión que tendremos con el Gobierno", sostuvo Chocobar.
Reclaman compensar los cuatro meses sin acuerdo salarial
Uno de los principales planteos que llevará ATE a la mesa de negociación será la reapertura de la discusión correspondiente a febrero, marzo, abril y mayo, meses en los que no se alcanzó un acuerdo paritario.
Desde el sindicato consideran que ese período dejó una pérdida del poder adquisitivo que debe ser compensada mediante un incremento que se incorpore al salario básico. "Queremos discutir los meses que no se han llegado a acordar. La idea es encontrar un porcentaje que compense esos meses y que sea acumulativo al básico", explicó el dirigente.
"Con un sueldo inicial de $800 mil no se puede vivir"
Chocobar sostuvo que la realidad económica de los empleados públicos continúa siendo crítica y remarcó que los salarios actuales quedaron muy por debajo del costo de vida en la provincia.
Según indicó, existen trabajadores que perciben salarios iniciales cercanos a 800 mil pesos, mientras que el valor de un alquiler puede rondar los dos millones de pesos, sin contemplar gastos de servicios, alimentos y transporte.
"Tenemos sueldos iniciales de 800 mil pesos cuando un alquiler está cerca de los dos millones. La luz, el agua, el gas y el supermercado siguen aumentando y no llegamos a fin de mes", afirmó. Además, cuestionó que los índices oficiales de inflación no reflejan el impacto real que enfrentan diariamente los trabajadores estatales.
También avanzan en un escalafón único
El dirigente confirmó que este miércoles ATE participará de una nueva reunión de la Comisión de Relaciones Laborales, donde comenzará la reglamentación del convenio colectivo y se debatirá la implementación de un escalafón único para la administración pública provincial.
La propuesta busca igualar los salarios básicos entre los distintos sectores del Estado, manteniendo posteriormente las diferencias derivadas de la función, la responsabilidad, la antigüedad y la capacitación de cada trabajador.
Según explicó Chocobar, el objetivo es construir un sistema más equitativo para toda la administración pública, sin desconocer las particularidades de cada función.
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