ATE reclama que la suma fija pase al básico y exige recuperar los meses sin aumentos salariales

El gremio volvió a reclamar una recomposición salarial para los trabajadores estatales de Tierra del Fuego. Además de pedir que la suma fija de $72.000 se incorpore al salario básico, exige reabrir la negociación por los meses de febrero, marzo, abril y mayo, cuando no hubo acuerdo paritario.

ATE busca que los $72.000 dejen de ser una suma no remunerativa





El secretario de Interior de ATE Tierra del Fuego, Jhonathan Chocobar, confirmó que el sindicato impulsará durante la próxima reunión paritaria que la suma fija de 72 mil pesos, acordada para abonarse esta semana, pase a integrar el salario básico de los trabajadores estatales.





Actualmente, el acuerdo vigente establece el pago de ese monto como no remunerativo y no bonificable, además de un incremento del 4% al salario básico para julio, que será liquidado con los haberes correspondientes al mes de agosto.





Sin embargo, el dirigente recordó que el acta firmada contempla una nueva reunión durante la segunda quincena de julio para analizar el futuro de esa suma extraordinaria. "Lo que queremos es que esta suma se pase al básico. Ojalá fuera en un solo pago, pero eso será parte de la discusión que tendremos con el Gobierno", sostuvo Chocobar.