Vecinos denuncian cloacas tapadas y riesgos para los niños: reclaman intervención urgente del Municipio

0 0 03 junio 2026 2026-06-03T13:27:00-03:00 Editar esta nota

Vecinos de la intersección de Puerto Español y Ceferino Namuncurá expresaron su malestar por una situación que, según denuncian, afecta la c...

Residentes de la zona de Puerto Español y Ceferino Namuncurá aseguran que una actividad vinculada a la elaboración de bloques genera obstrucciones en las cloacas y obliga a los peatones a circular por la calzada.
Vecinos de la intersección de Puerto Español y Ceferino Namuncurá expresaron su malestar por una situación que, según denuncian, afecta la calidad de vida y la seguridad del sector.

Los residentes aseguran que una actividad vinculada a la fabricación de bloques de hormigón, emplazada en una zona residencial, estaría generando inconvenientes recurrentes en el sistema cloacal debido a los residuos que llegarían a las cañerías, provocando obstrucciones y reiteradas intervenciones para destaparlas.

Según manifestaron, los reclamos fueron realizados en numerosas oportunidades ante distintas áreas municipales y organismos competentes, aunque sostienen que hasta el momento no obtuvieron respuestas concretas ni soluciones definitivas.

Además, advirtieron que la situación podría agravarse con la llegada del invierno, ya que parte del espacio utilizado por peatones se encuentra afectado, obligando en algunos casos a los vecinos y especialmente a los niños a transitar por la calle, con el consecuente riesgo de accidentes.

"Pagamos impuestos como cualquier vecino de un barrio residencial y entendemos que este tipo de actividad no debería desarrollarse en este sector. Nos preocupa que se espere a que ocurra un accidente para tomar medidas", expresaron.

Los frentistas solicitaron una intervención urgente del Municipio de Ushuaia para verificar la situación, garantizar que se pueda circular por la vereda y las condiciones adecuadas de seguridad y salubridad para quienes viven en la zona.

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