RTO: los municipios fueguinos tendrán la llave para habilitar talleres privados y bajar los costos de la RTO

1 0 03 junio 2026 2026-06-03T03:59:00-03:00 Editar esta nota

Los municipios fueguinos podrán decidir si habilitan talleres privados para la VTV, generando competencia y menores costos.

La reforma nacional de la Ley de Tránsito abre la puerta para que talleres y concesionarias realicen la Verificación Técnica Vehicular. Sin embargo, en Tierra del Fuego la decisión final quedará en manos de la Provincia y de los municipios, que podrán mantener el sistema actual o impulsar una mayor competencia para reducir costos.
Los municipios definirán si la RTO sigue siendo un servicio concentrado o se abre a la competencia

Los cambios impulsados por el Gobierno nacional en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV/RTO) podrían modificar de manera significativa la forma en que los fueguinos realizan este trámite obligatorio. Sin embargo, la implementación no será automática.

La reforma establece que talleres particulares y concesionarias podrán convertirse en centros habilitados para realizar revisiones técnicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos por la normativa. No obstante, para que esto ocurra en Tierra del Fuego será necesaria la adhesión de la Provincia y posteriormente la decisión de cada municipio.

Es decir, serán los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin quienes tendrán la posibilidad de definir si mantienen el modelo actual o si permiten que talleres privados compitan por la prestación del servicio.

Más competencia y menos costos

Uno de los principales argumentos de la reforma es que la apertura del sistema permitiría terminar con los esquemas de prestador único o con mercados altamente concentrados.

Al existir varios talleres habilitados para realizar la revisión técnica, los usuarios podrían contar con más opciones para elegir dónde realizar el trámite, favoreciendo la competencia entre prestadores y generando una presión a la baja sobre los precios.

Actualmente, los valores de la revisión técnica están condicionados por la limitada oferta existente. Con una mayor cantidad de centros habilitados, los conductores podrían acceder a tarifas más competitivas y evitar largas esperas para obtener turnos.

Un sistema que dependerá de la decisión política local

La normativa nacional habilita esta posibilidad, pero no obliga a las provincias ni a los municipios a implementarla, es decir, si se abre, bajara el precio entre los talleres habilitados. 

Por ese motivo, la discusión podría trasladarse ahora a los concejos deliberantes y a los gobiernos municipales fueguinos, que tendrán la facultad de definir si permiten la participación de talleres privados en la realización de la RTO o si mantienen el esquema vigente.

Incluso podría avanzarse hacia modelos mixtos, donde los vehículos particulares realicen la revisión en talleres habilitados mientras que el transporte público, escolar o de carga continúe bajo controles específicos en centros especializados.

Certificado digital y nuevas frecuencias

La reforma también incorpora certificados digitales de la revisión técnica, que podrán exhibirse desde la aplicación Mi Argentina, además de modificar los plazos para realizar las inspecciones.

Sin embargo, al igual que ocurre con la apertura de talleres privados, estos cambios dependerán de la adhesión que realicen las jurisdicciones locales.

Por ello, el futuro de la VTV en Tierra del Fuego ya no dependerá únicamente de las decisiones del Gobierno nacional, sino fundamentalmente de la postura que adopten los municipios y la Provincia respecto a un sistema que promete mayor competencia, más opciones para los usuarios y potenciales reducciones en los costos del trámite.

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COMENTARIOS

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  1. Anónimojunio 03, 2026

    eso es correcto, en el municipio preguntar por el señor TARFETA FERRO, o el petizo orejudo, o don cheque perez, ellos te dan la obleita, se pega en el parabrisa y listo!!
    toda gente supero honesta!!!

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