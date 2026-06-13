Rompió la vidriera de un comercio y terminó detenido

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este sábado luego de ser señalado como el presunto responsable de provocar daños en la vidriera de un comercio ubicado sobre la calle Perito Moreno al 400 de esta ciudad.

El procedimiento se inició alrededor de las 5:40 de la mañana, cuando personal policial acudió al sector tras recibir llamados de vecinos que advertían sobre la presencia de una persona ocasionando disturbios en la vía pública.





Al arribar al lugar, los efectivos constataron que uno de los vidrios de una ventana perteneciente a un local comercial presentaba una rotura reciente, evidenciando daños materiales en el inmueble.





Tras las averiguaciones realizadas en el lugar y los testimonios recabados, los uniformados identificaron a Cristian Leonel Báez, de 33 años, quien fue señalado como el presunto autor del hecho.





Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso las actuaciones correspondientes en el marco de la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el incidente.





El hombre quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las diligencias para esclarecer lo sucedido y establecer su eventual responsabilidad en los daños ocasionados al comercio.