Argentina será sede de la premiación mundial de los mejores pueblos turísticos de la ONU

El anuncio fue realizado por el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, durante una reunión del Consejo Federal de Turismo. El encuentro contó con la participación del fueguino Dante Querciali, presidente del organismo, y reunió a autoridades de 21 provincias.

Argentina fue confirmada como sede de la ceremonia mundial de premiación de los Best Tourism Villages, el programa impulsado por ONU Turismo que distingue a los mejores destinos rurales del mundo.





El anuncio fue realizado por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, durante una reunión federal desarrollada en el marco del 51° Congreso Nacional de Agentes de Viajes, que reunió a autoridades turísticas de 21 provincias argentinas.





Del encuentro participó el presidente del Consejo Federal de Turismo (CFT), el fueguino Dante Querciali, quien destacó la importancia del trabajo conjunto entre las provincias para fortalecer el desarrollo turístico de todas las regiones del país.





Un evento de alcance mundial





Según explicó Scioli, la postulación argentina fue presentada durante la Reunión de Ministros de Turismo del Mercosur realizada en Paraguay y permitirá que el país reciba a representantes de cientos de destinos turísticos de todo el mundo.





"Tenemos el gran objetivo de que el programa, que moviliza a más de 600 pueblos de distintos países, se realice en Argentina", expresó el funcionario nacional al confirmar que la ceremonia tendrá lugar durante el mes de diciembre.





La iniciativa de ONU Turismo busca reconocer a comunidades rurales que promueven el turismo sostenible, preservan su patrimonio cultural y generan oportunidades de desarrollo económico local.



