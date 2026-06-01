Argentina será sede de la premiación mundial de los mejores pueblos turísticos de la ONU

Argentina será sede de los Best Tourism Villages de ONU Turismo. Dante Querciali participó del anuncio realizado por Scioli.
El anuncio fue realizado por el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, durante una reunión del Consejo Federal de Turismo. El encuentro contó con la participación del fueguino Dante Querciali, presidente del organismo, y reunió a autoridades de 21 provincias.
Argentina fue confirmada como sede de la ceremonia mundial de premiación de los Best Tourism Villages, el programa impulsado por ONU Turismo que distingue a los mejores destinos rurales del mundo.
El anuncio fue realizado por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, durante una reunión federal desarrollada en el marco del 51° Congreso Nacional de Agentes de Viajes, que reunió a autoridades turísticas de 21 provincias argentinas.
Del encuentro participó el presidente del Consejo Federal de Turismo (CFT), el fueguino Dante Querciali, quien destacó la importancia del trabajo conjunto entre las provincias para fortalecer el desarrollo turístico de todas las regiones del país.
Un evento de alcance mundial
Según explicó Scioli, la postulación argentina fue presentada durante la Reunión de Ministros de Turismo del Mercosur realizada en Paraguay y permitirá que el país reciba a representantes de cientos de destinos turísticos de todo el mundo.
"Tenemos el gran objetivo de que el programa, que moviliza a más de 600 pueblos de distintos países, se realice en Argentina", expresó el funcionario nacional al confirmar que la ceremonia tendrá lugar durante el mes de diciembre.
La iniciativa de ONU Turismo busca reconocer a comunidades rurales que promueven el turismo sostenible, preservan su patrimonio cultural y generan oportunidades de desarrollo económico local.
Querciali destacó el trabajo federal
Durante la Asamblea del Consejo Federal de Turismo, Dante Querciali remarcó la importancia de consolidar una visión federal para el crecimiento de la actividad.
"Este es el lugar ideal para hablar de federalismo con eje en el desarrollo turístico de todas las regiones de nuestro país", sostuvo el presidente del organismo y titular del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR).
La participación de Tierra del Fuego en este espacio estratégico cobra relevancia en un contexto donde la provincia busca fortalecer su posicionamiento como uno de los principales destinos turísticos de Argentina, tanto para el mercado nacional como internacional.
Turismo receptivo en crecimiento
Durante su exposición, Scioli aseguró que el turismo receptivo comenzó a mostrar signos de recuperación y destacó que en abril se registró un incremento del 10,6% en la llegada de visitantes extranjeros, mientras que el turismo emisivo cayó un 13,2%.
El funcionario también destacó el crecimiento del turismo proveniente de China, que según indicó aumentó un 47% en apenas dos meses, impulsado por nuevas estrategias de promoción y una mayor conectividad aérea.
En ese sentido, celebró la incorporación de una cuarta frecuencia semanal de la compañía China Eastern, lo que permitirá ampliar la llegada de visitantes asiáticos al país.
Ocho candidatos argentinos para la edición 2026
Durante la Asamblea también fueron presentados los ocho destinos argentinos seleccionados para competir en la edición 2026 de Best Tourism Villages.
Los pueblos elegidos fueron:
- Cachi (Salta)
- El Trapiche (San Luis)
- Mar de las Pampas (Buenos Aires)
- Puerto Pirámides (Chubut)
- Tafí del Valle (Tucumán)
- Villa General Belgrano (Córdoba)
- Villa Sanagasta (La Rioja)
- Zenón Pereyra (Santa Fe)
Las postulaciones fueron seleccionadas entre 56 candidaturas provenientes de 19 provincias argentinas.
Próximos encuentros
Las autoridades confirmaron que la próxima reunión del Consejo Federal de Turismo se desarrollará en agosto, en el marco del Meet Up Argentina, mientras que un nuevo encuentro tendrá lugar posteriormente durante el Foro Nacional de Turismo que se realizará en el Parque Nacional Los Glaciares.
La designación de Argentina como sede de la ceremonia mundial de Best Tourism Villages representa una oportunidad estratégica para mostrar la diversidad de destinos del país y potenciar la llegada de visitantes internacionales en los próximos años.
COMENTARIOS