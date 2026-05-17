(Vídeo) El viento volvió a golpear en Ushuaia y árboles caídos bloquearon el acceso por la Ruta J

Las fuertes ráfagas de viento registradas durante el fin de semana volvieron a generar complicaciones en los caminos de Ushuaia, donde varios árboles cayeron sobre la Ruta Provincial J y bloquearon parcialmente el acceso vehicular.

La situación se registró a la altura del kilómetro 9, sector donde automovilistas y vecinos comenzaron a colaborar para despejar la calzada mientras aguardaban la intervención de personal de Vialidad.





Según se informó desde el lugar, el temporal de viento provocó la caída de varios árboles durante las últimas horas, generando inconvenientes para quienes transitaban por uno de los caminos utilizados para acceder a distintos sectores rurales y turísticos de la zona.





Las tareas preventivas realizadas por personas que circulaban por el lugar permitieron liberar parcialmente el paso hasta la llegada de maquinaria y equipos especializados.





El episodio volvió a reflejar las complicaciones que suelen registrarse durante jornadas de fuertes vientos en Tierra del Fuego, donde las caídas de árboles y ramas representan un riesgo frecuente sobre rutas y caminos secundarios.





Las autoridades solicitaron circular con extrema precaución debido a que podrían continuar registrándose inconvenientes similares en distintos sectores de la ciudad y alrededores.





Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas ni daños mayores vinculados al incidente.





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