Triple choque en Ushuaia terminó con una menor hospitalizada en Los Morros

0 0 04 mayo 2026 2026-05-04T04:23:00-03:00 Editar esta nota

Choque en cadena en Ushuaia involucró tres vehículos y dejó a una menor con lesiones leves en el acceso al barrio Los Morros.

El siniestro ocurrió por la noche en el acceso al barrio. Tres vehículos estuvieron involucrados y una menor sufrió lesiones leves.
Un choque en cadena entre tres vehículos se registró el domingo por la noche en Ushuaia, generando preocupación en el acceso al barrio Los Morros. El hecho ocurrió alrededor de las 21:15 horas y requirió la intervención de personal policial.

El siniestro involucró a una camioneta Ford Raptor conducida por Juan Leonardelli (51), un Toyota Yaris al mando de Anahí Neamat (39), quien viajaba acompañada por una menor, y un Fiat Punto conducido por Santiago Mamani (22).

Como consecuencia del impacto, la menor que se trasladaba en el Toyota Yaris debió ser asistida y posteriormente derivada al Hospital Regional Ushuaia para su evaluación médica.

Fuentes oficiales confirmaron que, tras ser examinada, la menor presentaba lesiones de carácter leve y se encontraba fuera de peligro, lo que llevó tranquilidad en medio del operativo.

El episodio vuelve a poner el foco en la seguridad vial en sectores urbanos de Ushuaia, donde los accesos a barrios suelen registrar un tránsito intenso, especialmente en horarios nocturnos.

Más allá de que el hecho no dejó consecuencias graves, los siniestros viales siguen siendo una constante en la ciudad. La falta de prevención, controles y planificación del tránsito urbano continúan siendo una deuda pendiente que expone a los vecinos a riesgos evitables.

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Cronicas Fueguinas: Triple choque en Ushuaia terminó con una menor hospitalizada en Los Morros
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