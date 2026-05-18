Tierra del Fuego se prepara para ráfagas de más de 110 km/h y piden extremar precauciones

La Secretaría de Protección Civil informó que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes vientos que afectará a distintos sectores de Tierra del Fuego durante este lunes 18 de mayo.

Según el parte oficial, se esperan vientos provenientes del sector oeste y sudoeste con velocidades estimadas entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 110 km/h en algunas zonas de la provincia.





Ante estas condiciones climáticas, las autoridades solicitaron a la población evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan desprenderse por efecto del viento y circular con extrema precaución tanto en rutas como dentro de las ciudades fueguinas.





El alerta se da en un contexto donde durante las últimas jornadas ya se registraron caídas de árboles, complicaciones en caminos y distintos inconvenientes vinculados al fuerte viento, especialmente en sectores de Ushuaia y alrededores.





Desde Protección Civil también recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar recaudos antes de realizar desplazamientos, especialmente en rutas abiertas y zonas expuestas a ráfagas intensas.





Las autoridades recordaron además que ante cualquier emergencia la comunidad puede comunicarse a los números 911 o 103.