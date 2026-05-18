SUTEF define nuevas medidas tras cuatro meses sin aumento y crece la tensión salarial en Tierra del Fuego

El SUTEF convoca para hoy a un congreso provincial de delegadas y delegados con el objetivo de analizar la última propuesta salarial presentada por el Gobierno de Tierra del Fuego, en medio de un escenario marcado por cuatro meses de congelamiento salarial docente.

La reunión se desarrolla desde las 19 horas y tiene como eje central la lectura de mandatos surgidos de las asambleas realizadas en las distintas instituciones educativas de la provincia.





Desde el sindicato remarcan que la discusión salarial atraviesa un momento crítico debido al deterioro del poder adquisitivo y al impacto de la inflación sobre los ingresos de la docencia fueguina.





El encuentro gremial se produce además luego de varias semanas de desobligaciones, movilizaciones y reclamos impulsados por el sector educativo, que viene cuestionando la falta de avances concretos en las negociaciones paritarias.





En las últimas jornadas también crece la posibilidad de nuevas medidas de fuerza , incluyendo paros y movilizaciones provinciales, en un contexto donde distintos sectores estatales comienzan a profundizar sus reclamos salariales y laborales.





La situación genera preocupación dentro de la comunidad educativa debido a la continuidad del conflicto y al impacto que podría tener sobre el normal desarrollo de las actividades escolares en las próximas semanas.





El conflicto docente vuelve a exponer el complejo escenario económico y salarial que atraviesa Tierra del Fuego. Mientras aumentan los reclamos de distintos sectores estatales, la falta de acuerdos profundiza el desgaste entre el Gobierno provincial y los trabajadores, en una provincia donde el costo de vida continúa presionando con fuerza sobre los ingresos familiares.