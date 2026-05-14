Fundación Mirgor inauguró su nuevo edificio en Río Grande con una capacitación industrial para 180 estudiantes técnicos

La Fundación Mirgor inauguró oficialmente su nuevo edificio en Río Grande con el lanzamiento de “ADN Industrial”, un programa de formación destinado a estudiantes del último año de escuelas técnicas de la ciudad.

La propuesta reunió a 180 jóvenes que participaron de una capacitación intensiva orientada al desarrollo de habilidades técnicas, laborales y humanas vinculadas al mundo industrial y productivo de Tierra del Fuego.





La actividad se desarrolló en el nuevo espacio de la Fundación, ubicado sobre Reverendo Padre Forgacs 1522 esquina Almafuerte, un edificio diseñado para ampliar las propuestas educativas, comunitarias y de formación profesional impulsadas por la institución.





Según informaron desde la organización, el nuevo establecimiento cuenta con aulas bajo modalidad coworking, un salón de usos múltiples con capacidad para más de 200 personas y mejoras en accesibilidad y conectividad para facilitar el acceso de estudiantes y vecinos.





Durante la inauguración, la referente de la Fundación, Soledad Bertona, destacó la importancia de generar espacios destinados a fortalecer la inserción laboral de los jóvenes fueguinos.





“ADN Industrial es una apuesta concreta para que los jóvenes de Río Grande lleguen al mundo del trabajo con herramientas reales, no solamente técnicas sino también humanas”, expresó durante la apertura de la actividad.





El programa fue desarrollado junto a colaboradores voluntarios del Mirgor y contempla una formación integral basada en dinámicas vinculadas al funcionamiento de plantas industriales y entornos productivos.





La capacitación incluye contenidos relacionados con sistemas de producción, control de calidad, mejora continua, filosofía 5S, seguridad laboral, legislación del trabajo, oratoria y preparación para entrevistas laborales, entre otras herramientas aplicadas al ámbito industrial.





Además, la propuesta se articula con las Prácticas Profesionalizantes de instituciones técnicas de Río Grande, buscando fortalecer el vínculo entre la educación secundaria y el ingreso al mercado laboral.





En esta primera edición participaron estudiantes del CPET Ingeniero Fabio Carlos Reiss, del Colegio Provincial Doctor Ernesto Guevara y del Centro Educativo y de Formación Laboral Doctor Manuel Belgrano, pertenecientes a orientaciones como electromecánica, programación, informática, electricidad, construcción y gastronomía.





La formación técnica y la vinculación entre educación e industria continúan ocupando un lugar central dentro del desarrollo productivo fueguino. En un contexto donde el mercado laboral exige perfiles cada vez más especializados, este tipo de iniciativas buscan acercar herramientas concretas a estudiantes que próximamente deberán insertarse en uno de los sectores más importantes de la economía provincial.