(Vídeo) Escándalo sanitario en la Escuela 30: denuncian presencia de ratas y suspensión de clases sin soluciones

Denuncian ratas en la Escuela 30 de Ushuaia. Suspenden clases por turnos y reclaman desinfección urgente y respuestas oficiales.
La preocupación crece en la comunidad educativa de la Escuela Nº 30, donde desde el pasado 15 de abril se registraría la presencia de ratas dentro del establecimiento, una situación que derivó en la suspensión de clases por turnos sin una solución de fondo.
Según denunciaron familias y allegados, el problema persiste desde hace varios días y, pese a la gravedad del caso, no se habría realizado una desinfección adecuada que garantice condiciones sanitarias seguras para alumnos y docentes.
La situación genera fuerte malestar, ya que las suspensiones parciales afectan la continuidad pedagógica, mientras crecen los temores por los riesgos sanitarios que implica la presencia de roedores en un espacio escolar.
“Se suspenden turnos, pero no hay respuestas claras ni medidas concretas”, señalaron, marcando la incertidumbre que atraviesan quienes forman parte de la institución.
El reclamo apunta directamente a las autoridades educativas, a quienes exigen una intervención urgente para resolver el problema de manera definitiva y asegurar un entorno seguro.
Hasta el momento, no se informó oficialmente un plan de acción ni plazos concretos para normalizar la situación, lo que profundiza la preocupación en la comunidad.
El caso vuelve a poner en agenda el estado de los edificios escolares y las condiciones en las que se desarrollan las actividades educativas en la provincia.
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Un estado presente dirían los socialistas hajajaja y mientras te comen los impuestos, no ven que la libertad está en elegir si ir a esa escuela pedorra o pagar una privada? El tema que no voy a mantener con mis impuestos el roboResponderBorrar
hay que eliminar ratas pero esos que van de trajeResponderBorrar
Es una metáfora muy clara del pais por culpa de los politicosResponderBorrar
Es una metáfora muy clara de como están dejando el pais los politicos de mierda millonariosResponderBorrar
El dictado de clases siempre deberia ser prioridad, en cambio aca siempre es el eslabon mas vulnerable. Despues son puras quejas a la sociedad.. esta es la sociedad que crece asi, relegada, dejada de lado, sin educacion, sin empatia, invisiblesResponderBorrar
Suspenden las clases y cuando fumiguen los profes meten paro y listoResponderBorrar
Todos los años se llena de ratas, bajan del monte o por la mugre de los usurpadoresResponderBorrar