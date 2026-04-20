(Vídeo) Escándalo sanitario en la Escuela 30: denuncian presencia de ratas y suspensión de clases sin soluciones

La preocupación crece en la comunidad educativa de la Escuela Nº 30, donde desde el pasado 15 de abril se registraría la presencia de ratas dentro del establecimiento, una situación que derivó en la suspensión de clases por turnos sin una solución de fondo.

Según denunciaron familias y allegados, el problema persiste desde hace varios días y, pese a la gravedad del caso, no se habría realizado una desinfección adecuada que garantice condiciones sanitarias seguras para alumnos y docentes.





La situación genera fuerte malestar, ya que las suspensiones parciales afectan la continuidad pedagógica, mientras crecen los temores por los riesgos sanitarios que implica la presencia de roedores en un espacio escolar.





“Se suspenden turnos, pero no hay respuestas claras ni medidas concretas”, señalaron, marcando la incertidumbre que atraviesan quienes forman parte de la institución.





El reclamo apunta directamente a las autoridades educativas, a quienes exigen una intervención urgente para resolver el problema de manera definitiva y asegurar un entorno seguro.





Hasta el momento, no se informó oficialmente un plan de acción ni plazos concretos para normalizar la situación, lo que profundiza la preocupación en la comunidad.





El caso vuelve a poner en agenda el estado de los edificios escolares y las condiciones en las que se desarrollan las actividades educativas en la provincia.



