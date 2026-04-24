Nuevas amenazas en la Escuela N°5 obligan a reforzar controles y restringir el ingreso

0 0 24 abril 2026 2026-04-24T01:37:00-03:00 Editar esta nota

Tolhuin: nuevas amenazas en la Escuela N°5 obligaron a reforzar medidas de seguridad y restringir el ingreso para proteger a los alumnos.

Nuevas amenazas en una escuela obligaron a reforzar controles y restringir el ingreso.
Aparecieron nuevos mensajes intimidantes dentro del establecimiento. La institución endureció medidas y limitó el ingreso de adultos para proteger a los alumnos.

La Escuela Primaria N°5 de Tolhuin atraviesa un clima de creciente preocupación luego de la aparición de nuevos escritos con mensajes amenazantes dentro del edificio escolar. Ante la reiteración de estos episodios, las autoridades decidieron reforzar de manera inmediata los protocolos de seguridad para resguardar a la comunidad educativa.

Según informaron desde la institución, las medidas adoptadas incluyen la suspensión total de reuniones presenciales con personas ajenas al establecimiento. En ese sentido, los encuentros previamente pautados con familias serán reprogramados, en función de la evolución de la situación y las condiciones de seguridad.

Además, se dispuso restringir el ingreso de adultos externos al establecimiento, incluyendo madres, padres y tutores, como parte de un esquema preventivo que busca minimizar riesgos ante la persistencia de las amenazas.

Como medida adicional, la dirección del colegio solicitó que los estudiantes concurran únicamente con cartuchera y un cuaderno, sin mochilas ni otros elementos, con el objetivo de facilitar controles internos y reducir cualquier situación de riesgo potencial.

Desde la institución también remarcaron la importancia del acompañamiento familiar, instando a los adultos responsables a abordar la situación con seriedad y fomentar el diálogo con los menores, en un contexto que genera inquietud entre alumnos, docentes y familias.

Mientras tanto, las autoridades educativas continúan monitoreando el caso y aplicando los protocolos vigentes, en medio de un escenario que vuelve a poner en foco la seguridad en los establecimientos escolares de la provincia.

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