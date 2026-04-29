Legislatura de Tierra del Fuego: convocan a la segunda sesión ordinaria con agenda marcada por OSEF, RIGI y servicios esenciales

Tierra del Fuego: convocan a sesión legislativa con debate por OSEF, RIGI y prohibición de cortes de servicios en invierno.

La Legislatura de Tierra del Fuego fue convocada a su segunda sesión ordinaria del año, que se realizará este jueves a partir de las 11:00 en el recinto ubicado en Ushuaia. La convocatoria fue formalizada mediante la Resolución de Presidencia Nº 87/26, firmada por la vicepresidenta 1ª de la Cámara, María Victoria Vuoto.

Previo al debate en el recinto, este miércoles se llevará adelante la reunión de Labor Parlamentaria, instancia clave en la que se definirán los asuntos que integrarán el orden del día. Además, se estableció que el cierre de presentación de temas será este martes a las 16:00.

Entre los proyectos que ya vienen siendo analizados, uno de los ejes centrales es la posible adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado a nivel nacional. Durante su tratamiento en comisión, especialistas y representantes del sector privado expusieron sobre los alcances de la iniciativa, aunque varios legisladores manifestaron que Tierra del Fuego ya cuenta con beneficios fiscales superiores.

Otro de los temas de alto impacto es la reforma de la Ley 1071 que regula la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), con propuestas que buscan que el directorio tenga mayoría de representación de los trabajadores. En este marco, gremios provinciales insistieron en la necesidad de adoptar medidas urgentes frente a la crisis que atraviesa la obra social.

Asimismo, se avanzó en el dictamen de un proyecto que propone prohibir el corte de servicios esenciales como electricidad y gas durante el invierno, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, una medida que apunta a proteger a los usuarios residenciales en los meses más críticos.

También continúa en análisis una iniciativa vinculada a la promoción y desarrollo de la enfermería, en línea con una ley nacional que busca fortalecer la formación y el sistema de salud.

La nueva sesión se da en un contexto de fuerte presión social y económica en la provincia, donde temas como la crisis de OSEF, el acceso a servicios básicos y el modelo productivo están en el centro del debate. Sin embargo, la reiteración de discusiones sin resoluciones concretas pone en duda la capacidad de la Legislatura para dar respuestas efectivas a problemáticas urgentes que afectan directamente a la población.