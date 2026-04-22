Denuncian falta de agua en el barrio San Martín

0 0 22 abril 2026 2026-04-22T09:35:00-03:00 Editar esta nota

Vecinos del barrio San Martín denuncian demoras en la distribución de agua en Ushuaia y falta de respuestas de la Municipalidad.

Aseguran que el camión debía pasar el lunes y aún no completa la distribución. Reclaman falta de respuestas oficiales.
Vecinos del barrio San Martín volvieron a manifestar su malestar por problemas en la distribución de agua, un servicio esencial del que dependen a diario para organizar su rutina.

Según relataron, el camión municipal encargado del reparto debía cumplir con la carga correspondiente el día lunes, pero hasta este miércoles el servicio no se completó en todo el sector, generando complicaciones en numerosas familias.

“Nos corresponde la carga el lunes y ya estamos a miércoles sin que terminen el barrio”, expresó una vecina, quien además señaló que la situación impacta directamente en la organización cotidiana, ya que muchas familias dependen exclusivamente de este sistema para contar con agua en sus hogares.

Si bien desde el Ejecutivo se habría indicado que se trataba de un atraso de 24 horas, los vecinos aseguran que la demora ya alcanza las 48 horas, lo que agrava el problema.

En ese contexto, también cuestionaron la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades. Según indicaron, realizaron reclamos ante la Municipalidad, pero hasta el momento no obtuvieron soluciones ni precisiones sobre cuándo se normalizará el servicio.

El malestar se profundiza al tratarse de un servicio licitado para garantizar el abastecimiento en sectores sin red. “Se organizan las familias en base a los días de carga. Cuando eso no se cumple, todo se complica”, remarcaron.

Si vivís en el barrio o te pasó algo similar, tu experiencia suma.

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Cronicas Fueguinas: Denuncian falta de agua en el barrio San Martín
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