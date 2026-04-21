Crisis edilicia en la Escuela 31: docentes van a asamblea permanente por falta de condiciones básicas

La situación en la Escuela N° 31 “Juana Manso” alcanzó un punto crítico. Tras semanas de reclamos sin respuestas concretas, la comunidad educativa resolvió avanzar con una asamblea permanente para exigir condiciones mínimas de seguridad y funcionamiento.

Docentes y trabajadores vienen advirtiendo desde hace al menos siete semanas sobre el deterioro del edificio, una problemática que ya había sido expuesta por el SUTEF. Sin embargo, lejos de solucionarse, el escenario se agravó y hoy impacta directamente en el normal dictado de clases.





Entre los principales reclamos se encuentra la necesidad de garantizar acceso a agua potable, instalaciones eléctricas seguras y sistemas de gas en condiciones adecuadas. Pero a esto se suma un cuadro edilicio preocupante: filtraciones en el gimnasio por desagües dañados, cables expuestos, paredes deterioradas, cerámicos en mal estado y sectores sin calefacción.





Además, el baño del gimnasio permanece clausurado desde hace aproximadamente tres años y el ascensor de ese sector no funciona, lo que refleja una falta de mantenimiento sostenida en el tiempo.





Uno de los puntos más sensibles se detecta en la cocina, donde el desprendimiento del piso ya provocó daños en paredes y sanitarios, evidenciando un deterioro estructural progresivo que no fue atendido.





Desde la institución remarcan que estas condiciones no solo afectan el desarrollo de las clases, sino que representan un riesgo concreto para estudiantes, docentes y personal auxiliar. Por eso, la asamblea no es solo una medida gremial, sino una acción para visibilizar una situación que consideran insostenible.





El conflicto también reabre el debate sobre la infraestructura escolar en la provincia y la falta de inversión sostenida. En ese marco, el reclamo se vincula con la demora en el tratamiento de la Ley de Financiamiento Educativo, impulsada para garantizar recursos destinados al mantenimiento y mejora de los establecimientos.





Mientras la asamblea continúa, crece la expectativa por una respuesta oficial que, hasta el momento, no llega. La comunidad educativa advierte que sin soluciones concretas, el problema no solo persistirá, sino que podría agravarse.





¿Las escuelas están en condiciones hoy? Respondé: Sí o No.