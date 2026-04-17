ATE presiona al Gobierno y amenaza con un paro por tiempo indeterminado en Tierra del Fuego

0 0 17 abril 2026 2026-04-17T08:20:00-03:00 Editar esta nota

ATE amenaza con paro por tiempo indeterminado en Tierra del Fuego y exige al Gobierno una urgente recomposición salarial.

Tras una movilización provincial, el gremio endureció su postura y exige respuestas inmediatas del Ejecutivo. Denuncian falta de paritarias y pérdida del poder adquisitivo.
El conflicto entre los trabajadores estatales y el Gobierno provincial suma un nuevo capítulo de tensión. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que podría avanzar con un paro por tiempo indeterminado ante la falta de respuestas del Ejecutivo a los reclamos salariales.

Luego de la movilización realizada a nivel provincial, el gremio presentó un petitorio formal en el que exige una propuesta concreta de recomposición salarial que contemple la pérdida del poder adquisitivo que vienen sufriendo los trabajadores en el contexto inflacionario actual.

En el documento, ATE también reclamó la apertura urgente de paritarias y la implementación de un cronograma de negociación continua que evite dilaciones. “Se debe garantizar una actualización real y efectiva de los haberes”, plantearon.

Sin embargo, el punto más crítico del planteo es la advertencia directa al Gobierno: ante la falta de respuestas, el sindicato avanzará con medidas de fuerza de mayor intensidad, haciendo uso del derecho constitucional a huelga.

Entre las acciones previstas, no descartan un paro general, paro por tiempo indeterminado, asambleas permanentes, retención de tareas, quite de colaboración y movilizaciones en toda la provincia.

Además, desde ATE cuestionaron la ausencia de convocatoria a paritarias y exigieron explicaciones formales por parte del Ejecutivo, al considerar que existe un silencio que agrava el conflicto.

El endurecimiento de la postura sindical deja al Gobierno provincial en una posición incómoda, en medio de un escenario económico complejo y con crecientes reclamos en distintos sectores del Estado.

Si no hay una respuesta inmediata, el conflicto podría escalar en los próximos días y afectar de manera directa la prestación de servicios públicos en toda la provincia.

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