Legislatura fueguina convoca a sesión ordinaria para el 27 de marzo en Ushuaia

0 0 21 marzo 2026 2026-03-21T02:53:00-03:00 Editar esta nota

La Legislatura de Tierra del Fuego convocó a sesión ordinaria para el 27 de marzo a las 11 horas en Ushuaia. Se define la agenda política.

La convocatoria fue oficializada por resolución de Presidencia. La sesión se realizará a las 11 horas en el recinto legislativo.
La Legislatura de Tierra del Fuego fue convocada a una nueva sesión ordinaria que se llevará adelante el próximo viernes 27 de marzo a las 11 horas, en el recinto ubicado en la intersección de Yaganes y Héroes de Malvinas, en la ciudad de Ushuaia.

La convocatoria se formalizó a través de la Resolución de Presidencia N° 050/26, firmada por la vicepresidenta primera de la Cámara, la legisladora María Victoria Vuoto, en el marco del cronograma institucional previsto para el período legislativo.

En la misma disposición también se estableció que el cierre de asuntos se realizará el viernes 20 de marzo a las 16 horas, plazo límite para el ingreso de proyectos y temas que serán incluidos en el orden del día.

Asimismo, se informó que la Comisión de Labor Parlamentaria se reunirá el jueves 26 de marzo a las 11 horas en la sede de la Presidencia, instancia clave donde se definirá la agenda legislativa que será tratada en la sesión.

Se espera que durante el encuentro parlamentario se aborden distintos proyectos vinculados a la coyuntura provincial, en un contexto atravesado por debates económicos, institucionales y sociales que marcan la agenda política fueguina.

La convocatoria se da en un escenario donde la Legislatura vuelve a cobrar protagonismo frente a una provincia con múltiples frentes abiertos, y donde las definiciones políticas comienzan a ser cada vez más urgentes.

La Legislatura de Tierra del Fuego convocó a sesión ordinaria para el 27 de marzo a las 11 horas en Ushuaia. Se define la agenda política.

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