Juicio Baciocchi: apuntan a la gestión de Martín Pérez por fallas en la asistencia previa al crimen

0 0 22 marzo 2026 2026-03-22T04:28:00-03:00 Editar esta nota

Juicio Baciocchi: apuntan a la gestión de Martín Pérez tras revelarse que la acusada pidió ayuda sin respuestas antes del crimen.

La acusada habría advertido en el Municipio que podía “matar o morir”. La declaración reaviva cuestionamientos al rol de la Secretaría de la Mujer en Río Grande.


El juicio oral por el crimen de Alexis Baciocchi sumó un nuevo eje de controversia tras conocerse declaraciones que ponen bajo cuestionamiento directo a la gestión del intendente de Río Grande, Martín Pérez, en relación a la intervención estatal previa al hecho.

Durante las audiencias, se expuso que Florencia Mansilla habría acudido en reiteradas oportunidades a solicitar ayuda al Municipio, donde —según se ventiló en el debate— no se habría dado una respuesta efectiva a su situación.

Uno de los puntos más sensibles surgió a partir de una de esas intervenciones, en la que la propia acusada habría manifestado con claridad extrema el nivel de desesperación que atravesaba: “o lo mato o me tiro abajo de un auto”, una frase que, lejos de activar mecanismos de urgencia, no derivó en una acción concreta que evitara el desenlace.

En ese contexto, la declaración de la concejal Alejandra Arce —quien al momento del hecho era Secretaria de la Mujer— confirmó que el área municipal intervino al menos en tres ocasiones, bajo el criterio de respetar la autonomía de la mujer para avanzar o no con una denuncia formal.

Sin embargo, el debate judicial dejó en evidencia una posible falla estructural en el abordaje del caso, ya que, pese a los indicios de gravedad, no se activaron herramientas más contundentes, ni se articuló con la Justicia en tiempo oportuno.

La situación también expuso que no existía un protocolo claro de actuación en ese momento, el cual comenzó a elaborarse recién después de ocurrido el crimen, lo que agrava los cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta del Estado municipal.

El caso deja una señal alarmante sobre la gestión municipal: no se trata solo de si hubo intervención, sino de si esa intervención fue suficiente frente a una advertencia explícita de riesgo extremo. En ese punto, la responsabilidad política ya no puede diluirse en argumentos técnicos ni en la falta de protocolos.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,277,Espectaculos,93,Interes,2483,Interes General,3336,Internacionales,172,Locales,4394,Noticias Nacionales,1455,Policiale,9,Policiales,11594,Sociedad,5204,Tecno,83,Tendencias,177,Titulares,15300,Ultimas Noticias,13689,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Juicio Baciocchi: apuntan a la gestión de Martín Pérez por fallas en la asistencia previa al crimen
Juicio Baciocchi: apuntan a la gestión de Martín Pérez por fallas en la asistencia previa al crimen
Juicio Baciocchi: apuntan a la gestión de Martín Pérez tras revelarse que la acusada pidió ayuda sin respuestas antes del crimen.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmbTgHJcSihrV4IOzPGgXWsRytRYrQZHSob36UuPzwo4-BjYMOziUhVdJEyN2up4maSXC4wxCkej54FhrBxnYx718zR6Pb452l_F6cFAHnKIwlT0OuAAKLVk3F7w1ZOrmzhYTbLpDCbSlzVdL8FBV6d8hAYf9vqZ1m3QhyG8cjI-WpYnIqECQo/w640-h366/acusan%20de%20abandono%20de%20persona%20a%20florencia%20mansilla%20por%20parte%20de%20la%20municipalida%20de%20rio%20grande.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmbTgHJcSihrV4IOzPGgXWsRytRYrQZHSob36UuPzwo4-BjYMOziUhVdJEyN2up4maSXC4wxCkej54FhrBxnYx718zR6Pb452l_F6cFAHnKIwlT0OuAAKLVk3F7w1ZOrmzhYTbLpDCbSlzVdL8FBV6d8hAYf9vqZ1m3QhyG8cjI-WpYnIqECQo/s72-w640-c-h366/acusan%20de%20abandono%20de%20persona%20a%20florencia%20mansilla%20por%20parte%20de%20la%20municipalida%20de%20rio%20grande.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/juicio-baciocchi-apuntan-la-gestion-de.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/juicio-baciocchi-apuntan-la-gestion-de.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos