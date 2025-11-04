Para Pablo López Silva, hay un 79% de clases dictadas y este porcentaje “no perjudica a los alumnos”: los padres no lo pueden creer

Pablo López Silva dijo que el 75% de clases dictadas “no perjudica” a los alumnos. Padres denuncian desobligaciones y abandono educativo.

En respuesta sobre amparo presentado por padres, en donde se reclamaba por las reiteradas "Desobligaciones" el Ministro de Educacion de Tierra del Fuego, Pablo Daniel Gustavo, López Silva, afirmó que la cantidad de clases dictadas en lo que va del año “no afecta el aprendizaje de los alumnos”, asegurando que “se cumplió con el 79% de los días previstos en el calendario escolar”.

La respuesta del funcionario llegó tras los múltiples reclamos de familias que denuncian la falta de clases, desobligaciones constantes, paros y jornadas institucionales sin fin. Sin embargo, lejos de reconocer la situación, López Silva sostuvo que “se están aplicando protocolos para garantizar que los contenidos sean abordados sin inconvenientes”.

La afirmación cayó muy mal entre los padres, quienes aseguran que los chicos han perdido mucho más que un 21% del ciclo lectivo. “Parece un chiste. En algunas escuelas hubo más días sin clases que con clases. Los chicos están cansados y atrasados”, expresaron indignados desde distintas comunidades educativas.





Según lo expuesto por el López Silva, hay un sin fin de medidas que se están aplicando, lo llamativo es que nadie sabe de su existencia y no hay comunicación oficial ni de la ejecución y mucho menos, de resultados sobre las medidas que afirma se están realizando. Entre las medidas indica: