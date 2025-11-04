Para Pablo López Silva, hay un 79% de clases dictadas y este porcentaje “no perjudica a los alumnos”: los padres no lo pueden creer

Pablo López Silva dijo que el 75% de clases dictadas “no perjudica” a los alumnos. Padres denuncian desobligaciones y abandono educativo.
En respuesta sobre amparo presentado por padres, en donde se reclamaba por las reiteradas "Desobligaciones" el Ministro de Educacion de Tierra del Fuego, Pablo Daniel Gustavo, López Silva, afirmó que la cantidad de clases dictadas en lo que va del año “no afecta el aprendizaje de los alumnos”, asegurando que “se cumplió con el 79% de los días previstos en el calendario escolar”.
La respuesta del funcionario llegó tras los múltiples reclamos de familias que denuncian la falta de clases, desobligaciones constantes, paros y jornadas institucionales sin fin. Sin embargo, lejos de reconocer la situación, López Silva sostuvo que “se están aplicando protocolos para garantizar que los contenidos sean abordados sin inconvenientes”.
La afirmación cayó muy mal entre los padres, quienes aseguran que los chicos han perdido mucho más que un 21% del ciclo lectivo. “Parece un chiste. En algunas escuelas hubo más días sin clases que con clases. Los chicos están cansados y atrasados”, expresaron indignados desde distintas comunidades educativas.
Según lo expuesto por el López Silva, hay un sin fin de medidas que se están aplicando, lo llamativo es que nadie sabe de su existencia y no hay comunicación oficial ni de la ejecución y mucho menos, de resultados sobre las medidas que afirma se están realizando. Entre las medidas indica:
- La uniformación de criterios administrativos de registro de novedades docentes, eliminando el uso informal de la figura de “desobligación” y fortaleciendo los mecanismos de control y trazabilidad de la información.
- La capacitación de equipos directivos y supervisores respecto del marco normativo aplicable y las estrategias de recuperación pedagógica.
- La reorganización institucional y reprogramación del calendario escolar, priorizando la compensación de días no dictados y la recuperación de los contenidos prioritarios.
- La articulación continua con las organización gremiales a través de la Comisión Negociadora Docente, procurando compatibilizar el ejercicio de los derechos sindicales con la prestación regular del servicio educativo.
- Estas acciones reflejan el compromiso institucional del Ministerio de Educación con la garantía del derecho a la educación y la continuidad pedagógica, en concordancia con lo dispuesto por la Ley Nacional N.º 26.206, la Ley Provincial N.º 1018 y los principios de razonabilidad y legalidad administrativa
Lo cierto es que, en Tierra del Fuego, las aulas vacías se convirtieron en una postal recurrente. Entre los paros del SUTEF, las asambleas, las jornadas pedagógicas y las desobligaciones, el calendario escolar 2025 quedó hecho trizas, mientras las autoridades insisten en minimizar el impacto.
“Da la sensación de que el Ministerio de Educación y el SUTEF están de acuerdo en que los chicos no tengan clases. Uno no reclama, el otro no controla, y el resultado lo pagan las familias y los estudiantes”, cuestionaron los padres.
A pesar del discurso oficial, la realidad educativa fueguina es crítica: hay escuelas con graves problemas edilicios, docentes saturados, y una generación de alumnos que avanza sin contenidos reales. Pero para López Silva, todo está “bajo control”.
Éste es el ministro? Pobres pibesResponderBorrar
a ver cuando cortan el curro de las matriculas de los colegios privados (bah.. publicos de gestion privada), se recontra abusan ... tendrian que tomar mas intervencion en esas cosas .ResponderBorrar
y por el otro, dejen de mentir . como que no van a afectar los paros y desobligaciones, loque pasa es que despues ajustan el programa a lo que realmente vieron .
Presupuesto para 2026 más endeudamientoResponderBorrar