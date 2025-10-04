(Vídeo) Choque en Ushuaia: daños materiales y dos personas asistidas

El siniestro ocurrió este viernes por la noche en la intersección de Independencia y Constitución Fueguina. Los ocupantes de ambos vehículos sufrieron lesiones leves y fueron atendidos en el lugar.

Este viernes 3 de octubre por la noche, se registró un accidente de tránsito en la esquina de Independencia y Constitución Fueguina, en la ciudad de Ushuaia.





El siniestro involucró a un Renault Logan, conducido por Emanuel Acosta (39), quien viajaba acompañado por un niño de 5 años, y a un Honda Civic, al mando de Juan Pablo Gómez (28).





Tras el impacto, los ocupantes de ambos rodados fueron asistidos por personal sanitario, presentando dolencias leves, por lo que no fue necesario su traslado al hospital.





En el lugar trabajó personal policial para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes, mientras que los vehículos resultaron con daños materiales de consideración.



