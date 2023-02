Juntos Por el Cambio a internas en TDF y Blanco critico a Stefani

Desde Juntos por el Cambio se anuncio que irá a internas el 19 de marzo, con la UCR para la conformación de candidaturas de cara a los comicios provinciales. Aunque no se descartó la posibilidad de consensuar, previamente, una lista de unidad, Aunque luego del anuncio de la candidatura del diputado Hector Stefani, fue el senador Pablo Blanco quien salio a ratificar que se presentara como candidato a gobernador y rechazó la imposición de una lista.

Recordemos que Blanco fue instado públicamente por el radical Fernando Gliubich a tener un gesto de “responsabilidad” y resignar las aspiraciones a la gobernación que venía anunciando desde el año pasado, para encolumnarse detrás del referente del PRO Héctor Stefani.

El senador rechazó la imposición de un candidato -en este caso el diputado Stefani- y consideró “irresponsable” que por los medios “algún personaje sin experiencia” pretenda que todos se encolumnen detrás, cuando todavía se están llevando adelante las conversaciones entre las autoridades de los partidos que forman la alianza. Afirmó que con él no habló nadie, y anticipó que, si el acuerdo al que arriba la mesa política no le resulta satisfactorio, está dispuesto a ir a internas y ya tiene fórmula para la gobernación.

“A nadie se le puede exigir encolumnarse detrás de nadie y hay que respetar las conversaciones”, replicó a Gliubich por haberle pedido “responsabilidad” y evitar este paso democrático para elegir candidatos. “Yo no declino ninguna de mis aspiraciones”, sentenció el radical.

Malestar con Gliubich: El senador deslizó su malestar tras las declaraciones del radical Fernando Gliubich, quien no quiere internas y aspira a que todos se encolumnen detrás de Stefani. “Me parece que hay que ser cuidadosos con algún tipo de declaración, porque leí a un integrante de Juntos por el Cambio diciendo que la dirigencia de otros partidos se tiene que alinear con un espacio político -el PRO en este caso-, y me parece una declaración desafortunada, porque se está negociando. A nadie se le puede exigir encolumnarse detrás de nadie y hay que respetar las conversaciones. Puede ser que la falta de experiencia le lleve a decir cosas que no debe decir”, barajó del ex presidente de la Asociación Rural.

Como ejemplo concreto, expuso que “Chispita Fadul no pertenece a Juntos por el Cambio y, por los dichos de esta persona, mal le puede pedir que se encolumne detrás del PRO, porque ni siquiera está en Juntos por el Cambio. Es una expresión poco feliz, por ahí por falta de experiencia, y hay que ser respetuosos, porque se está conversando. No hay que tener tanta ansiedad por salir en los medios”, le recomendó.

“Yo he optado por un prudente silencio, porque las autoridades de mi partido están trabajando en la búsqueda de consenso y hay un plazo establecido hasta el 28 de febrero. Después de esa fecha, si no se logran los consensos, veremos, porque yo no declino ninguna de mis aspiraciones”, advirtió.

No obstante reiteró que será “respetuoso de lo que están haciendo las autoridades de mi partido, que conforman Juntos por el Cambio”, lo que no implica una obediencia debida: “Si el resultado de las conversaciones el 28 de febrero es satisfactorio para el sector que representamos, será una cosa. Si no, iremos a internas”, disparó.

“Yo abrí un paréntesis respetuoso, para que se lleven adelante las conversaciones con libertad, y puedan trabajar tranquilos, sin presiones. Hay otros que parece que están muy apurados y están presionando a través de los medios. Son distintas maneras de hacer política”, contrastó.

Mesa chica: Hoy se oficializaría la mesa chica de Juntos por el Cambio con los partidos que ya estaban formando parte. “La documentación que se suscribió entre los partidos que forman parte de la alianza habla de un período de negociaciones hasta el 28 de febrero. En caso de no haber un resultado positivo, las elecciones internas se llevarían a cabo el 19 de marzo. Si esto es así, la primera semana de marzo sería el cierre de presentación de listas y a partir de ahí habrá dos semanas de campaña. Las internas se podrían hacer hasta el 26, pero si llega a haber algún tipo de problema, como alguna impugnación, los tiempos quedan muy cercanos a la oficialización de la lista, que si no mal recuerdo va a ser a fines de marzo”, calculó sobre los tiempos para una interna.

“Si no hay acuerdo, entre el 4 y 5 de marzo tendrá que ser el cierre de listas y el 19 las internas abiertas, para que puedan votar los afiliados de los partidos que forman parte de Juntos por el Cambio y los independientes”, sostuvo, contra la postura del PRO y Gliubich de no ir a internas y mucho menos abrirlas a los independientes.

“Esta convocatoria apresurada a elecciones ha hecho que los partidos políticos que no utilizamos el dedo para conformar la lista tengamos inconvenientes”, observó, pero aun así darían los tiempos en caso de no haber acuerdo. Respecto de los partidos que integran la alianza, desde hace años no ha cambiado la conformación ni se amplió la base de sustentación.

“Sigue estando el MID, la Coalición Cívica, la UCR y el PRO”, dijo Blanco, y aclaró que “el PRO participa a través de su interventor”, dado que no tiene autoridades electas todavía por irregularidades en el manejo del partido provincial, a diferencia de los otros tres partidos “que están representados por su presidente", apuntó.

El jingle de Stefani es “igual al de Cristina”: También se le preguntó por la publicidad del candidato del PRO, cuando todavía no están cerradas las conversaciones y consideró que “cada cual se maneja con las herramientas que tiene. No me sorprende el jingle, lo que me sorprende es que es el mismo de Cristina. Por ahí va a tener confusión, pero cada uno se está promocionando y me parece bien que así sea. No me molesta que los que quieran ser candidatos no sólo lo digan, sino que lo promocionen”.

La interna no es ruptura: El senador hizo la salvedad de que, en caso de ir a interna para disputar a Stefani la candidatura a gobernador, “no se trata de una ruptura dentro de Juntos por el Cambio. A veces estamos de acuerdo y otras no, pero no es una ruptura porque todos estamos compitiendo dentro de Juntos por el Cambio”.

“Hay un sector de la UCR y del PRO que está propiciando que hay que evitar las internas, pero si no se llega a un acuerdo equitativo para las pretensiones de los sectores, el mecanismo es la interna y no queda otro. No porque uno se haya lanzado primero, tenga su jingle y salga todos los días con apoyo de alguno de los partidos, no significa que no pueda haber internas. Pueden hacer toda la propaganda que quieran, pero si el 28 de febrero el acuerdo no es acorde a las pretensiones del sector en el que he trabajado, que es la UCR, lo mismo para el MID o la Coalición Cívica, el camino que nos queda es la interna. Eso no quiere decir que yo rompa con lo que piensa el distrito. De acá al 28 yo quiero ser respetuoso de la tarea que está llevando la presidente del partido con otros correligionarios. Después veremos y no queda tanto”, manifestó.

Fadul, ¿un acuerdo inventado?: Consultado sobre los rumores de que Federico Frigerio sería el ideólogo del supuesto acuerdo con Liliana Fadul, aseguró que hasta “le da risa porque a algunos les gusta inventar cosas. Hasta hace dos horas estuve hablando con Federico Frigerio, y no habló nunca con Chispita Fadul. Ni siquiera sé si la conoce personalmente. Sin embargo, dicen que es el gestor de eso. Que se hagan cargo los que están llevando adelante gestiones en este sentido, que pueden ser muy buenas, pero que no se las carguen a otro que no tiene nada que ver”, pidió.

En caso de apoyar la candidatura a intendente de Fadul, advirtió que “la alianza tiene que aceptar la incorporación de una candidata extrapartidaria, y deberá encolumnarse. Yo no sé cómo lo están planteando, y eso no quita que aun con ese acuerdo otro integrante de Juntos por el Cambio decida ir a internas, si tiene las mismas pretensiones como candidato a intendente de Ushuaia. No me gustaría opinar porque no conozco el tenor de las conversaciones y no he participado de ninguna. Soy respetuoso de lo que hagan las autoridades de mi partido”, insistió.

Cargos legislativos: En cuanto a las bancas en disputa a nivel provincial y municipal, se adelantó a opinar que debe estar encabezada por referentes de Río Grande en el caso de la Legislatura. “Nosotros debemos trabajar para tener representantes en el Concejo Deliberante. Dentro de las ciudades, Río Grande fue sumamente generosa en la elección anterior, porque la lista de legisladores estuvo encabezada por dos representantes de Ushuaia, y creo que ahora viene la contrapartida. No digo que los dos primeros candidatos sean de Río Grande, pero la ciudad necesita tener su representante y seguramente eso es motivo de conversación. Por supuesto queremos tener representantes en el Concejo Deliberante, queremos mejorar en la Legislatura, tener representantes en Tolhuin y Ushuaia, y seguramente esto lo está manejando la presidente del partido con las autoridades”, barajó.

Unidad a dedo: Finalmente fue crítico de los dirigentes que hablan de lograr la unidad, porque no han tenido conversaciones con los principales referentes del partido. “Yo soy uno más, pero creo tener un nivel de representación importante y además aspiro a un cargo. Por lo menos deberían haber propuesto tomar un café, pero conmigo no habló nadie. Los que tienen aspiraciones por lo menos deberían ser consultados y esa parte está fallando, salvo que hablen el último día”, dijo.

“Yo soy respetuoso de los avances de las autoridades del partido. Si nos satisface el resultado, lo acataremos y, si no, sabemos que tenemos el mecanismo de la interna, y yo ya tengo fórmula para la gobernación. No voy a adelantar si es hombre o mujer, si es de Río Grande, de Tolhuin o de Ushuaia. Lo importante es que tengo la fórmula y yo cuando asumo los compromisos los cumplo, y cuando doy la palabra la cumplo”, concluyó.