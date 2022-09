Caso Sofia: Juez desmintió algún pedido de ADN a una nena de San Juan por parte de los padres

El juez Daniel Cesari Hernandez refirió que no obra en el expediente pedido o gestión alguna solicitando un análisis de ADN a una niña en San Juan, cuya situación y fisonomía generan dudas en la mamá de Sofía, y que esta le habría pedido a Aníbal Fernández. A través del Registro Civil de San Juan, “la directora nos remitió partida de nacimiento y adopción que tenía fecha abril de 2006, es decir dos años y medio antes de la desaparición”.

El titular del juzgado de Instrucción N° 1 que lleva adelante la causa, Dr. Javier Cesari Hernandez, refirió que no obra en el expediente que tramita pedido o gestión alguna solicitando un análisis de ADN a una niña en San Juan, cuya situación y fisonomía generan dudas en la mamá de Sofía, María Elena Delgado.

“Por el momento, no he tenido ningún planteo expreso de nada. Hasta este momento, en forma expresa en el expediente no hay ninguna presentación formal de ninguna diligencia”, aclaró el magistrado. Días atrás, la madre de Sofía le pidió en persona al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, que solicite por su intermedio el estudio de ADN a una niña residente en San Juan, cuyos datos fueron aportados a la causa. La pequeña tiene aproximadamente la misma edad que Sofía, y fue adoptada oportunamente por una familia que se radicó en la provincia cuyana.

El juez Cesari Hernandez explicó en Radio Fueguina que, a través de la Dirección del Registro Civil de San Juan, “la directora nos remitió partida de nacimiento y sentencia de adopción que tenía fecha abril de 2006, es decir dos años y medio antes de la desaparición de Sofía en Tierra del Fuego”. La adopción en cuestión reviste carácter pleno, es decir que la persona adquiere el apellido de los adoptantes y la capacidad hereditaria, con un complejo camino precedente de aceptación y vinculación dentro de la regulación del trámite de adopción, más verificación del estado de salud de la niña, ambiente, vinculación, etc., hasta que el magistrado actuante considera su aprobación.

“Con la documentación que me enviaron de San Juan, los papeles de esa niña están en regla y no hay ningún tipo de duda de la legalidad. No tengo por qué dudar de una sentencia que se me remite desde un organismo oficial” apuntó Hernández como su fundamentación para descartar que la niña apuntada pueda ser en realidad Sofía.

“Si tuviéramos una circunstancia de la menor con adopción posterior a la desaparición de Sofía, la situación sería diferente” añadió. Por eso, el Juez no adelantó su parecer respecto de la necesidad o no de realizar el ADN que solicita la madre, simplemente porque “no puedo emitir una opinión sobre algo que todavía no se ha producido. Y si se hubiera producido una petición, adelantar un temperamento, porque no le corresponde a un juez adelantar ni el análisis ni una decisión”.