Reclamos en Vialidad Provincial, para el presidente es un paro politico de los que no trabajan

El presidente de Vialidad Provincial, Eduardo Sandri, lamentó que algunos trabajadores se vean perjudicados por un grupo que nunca fue a la institución y vive de adscripciones o permisos gremiales, tras la protesta en las oficinas.

Explicó que se apunta con la resolución a quitar el ítem de tarea vial a todos los que no cumplen esa función, para reforzar el monto que cobran los que efectivamente trabajan. Además de las adscripciones, hay 32 con permiso gremial, dijo, y cuestionó a los que cobran sin trabajar por “fogonear” esta situación.

“Lo que queremos hacer es beneficiar a las 90 personas que trabajan activamente en Vialidad, porque hay gente que hace 20 años cobra el sueldo y nadie la conoce”, aseguró. Hoy un ingresante cobra alrededor de 120 mil pesos, un chofer con adicionales por tareas en el campo ronda los 238 mil y, con este incremento, llegaría a los 290 mil, independientemente del acuerdo salarial con el Gobierno.

Sandri, fue consultado sobre las medidas de protesta del personal del pasado viernes, y lamentó que un grupo que cobra sin ir a trabajar esté “fogoneando” la situación. “Francamente no lo entiendo, porque lo que estamos haciendo es incrementar los salarios del personal. Estamos tomando algunas medidas para asignar fondos de gente que no está trabajando en Vialidad, para pasarlos a la gente que está trabajando en el área. Es una cuestión justa, porque alguien que está en cualquier otro ente. no puede cobrar una tarea vial, que la hacen los que están en Vialidad”, señaló sobre los adscriptos. Además, hay 32 empleados con licencias gremiales que no van a trabajar.

“Cuando recién ingresé había dos empleadas de maestranza que no tenían estabilidad, se les dio estabilidad, pero luego se fueron por licencias gremiales y en esos casos tenemos que contratar una empresa de limpieza. Ese es un ejemplo y el problema es del sistema, no de las personas. Si no quieren trabajar, se lo vamos a descontar para dárselo a la gente que trabaja”, sentenció.

“Hay manos detrás que están fogoneando todas estas cosas y no tienen nada que ver. Hay un ítem que es tarea vial que queremos sacar a las personas que no prestan esa tarea. Lo que queremos hacer es beneficiar a las 90 personas que trabajan activamente en Vialidad, porque hay gente que hace 20 años cobra el sueldo y nadie la conoce. No los vamos a echar porque no es el interés nuestro, pero hay gente que ni sabemos dónde está”, aseveró.

“Yo no liquido los sueldos, pero veo las cosas que pasan. Al trabajador que llega tarde porque se tropezó en el cordón de la vereda y llegó 5 minutos tarde, desde el área de Recursos Humanos se lo descuentan; pero al que no fue nunca a trabajar no le descuentan nada. Yo quiero poner las cosas en su lugar. La adscripción es válida y se puede hacer, pero el adscripto no tiene por qué percibir el ítem de tarea vial”, enfatizó, recordando su participación activa al frente de la institución: “yo tengo la función de administrar y no soy una figura decorativa”.

Respecto del convenio con el servicio penitenciario, explicó que hay áreas ociosas en la institución y esa tarea la pueden suplir los internos: “Por ejemplo, hay una tornería que está cerrada porque el señor que estaba de tornero se enfermó. No se justifica contratar un tornero, que hace dos pernos por mes. La gente del servicio penitenciario tiene capacidad de hacerlo, le damos una mano a los internos y hacen esos trabajos para nosotros. Les prestamos las herramientas y además ellos nos hacen la seguridad de Vialidad y el monitoreo de cámaras. Un servicio de seguridad privada cuesta un millón y medio de pesos, de esta manera le ahorramos plata al Estado y la gente del servicio penitenciario está capacitada para ese servicio, además los tenemos enfrente”, observó.

“Con esa plata que ahorramos, incrementamos los viáticos, el desarraigo de los muchachos que trabajan en el campo. La persona que va a dormir a Tolhuin o Almanza, hoy cobra 3 mil pesos y va a pasar a cobrar 4.400 pesos por el día de acampe. Por eso no entiendo esto, cuando estamos mejorando los sueldos. Se va a incrementar la tarea vial en 3.85% a los que trabajan, y vamos a incrementar el 50% de viáticos y desarraigo, además del 14% que ya arregló el gremio con el gobierno para el próximo mes”, detalló.

Paro político: Para Sandri hay otro trasfondo en la protesta y de parte de los que quieren seguir cobrando sin trabajar. “La verdad que para llegar al paro alguien agitó las aguas y me llama poderosamente la atención porque yo estoy en contacto con todos los muchachos que están en el campo y me van a ver en todos lados, arriba de una máquina o de un camión. Honestamente no lo entiendo, porque podrían haber hablado conmigo”, señaló.

“Hay una gran resistencia a que nada cambie y nada mejore, y sabemos que la situación no estaba bien cuando llegamos. Hoy no se subcontrata porque Vialidad tiene máquinas propias nuevas y tenemos un campamento fijo en Almanza, donde antes se subcontrataba. Era cómoda la situación de antes cuando se trabajaba poco, porque había pocos elementos para trabajar y se subcontrataba”, comparó, al tiempo que advirtió que “tampoco los muchachos ganaban un mango. Hoy, si ven los recibos de sueldo, hay gente que gana mucha más plata que yo. El que menos gana, está alrededor de 120 mil pesos, que es un ingresante. La gente que va al campo y ya tiene antigüedad, por ejemplo, un chofer cobra 238 mil pesos. Con este incremento va a cobrar 290 mil pesos, más el 14% del aumento del mes que viene, y los aumentos de septiembre y octubre”, destacó.

“No estoy entendiendo bien la situación. He visto fotos de la gente que estuvo haciendo manifestaciones, y están en todo su derecho, pero hay muchos que no los vi nunca. No tienen actividad ni tarea y no sé qué reclaman ahora. La lástima de esto es que se llevan puesta a la gente que trabaja, que se ha recuperado porque estaba sin trabajo o no hacía nada”, expuso.