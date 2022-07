Denuncian que usurparon la Posta Sanitaria de Andorra

Un grupo de personas se manifestaron frente al edificio donde funcionaba la Posta Sanitaria del Barrio de Andorra, que fue cerrada previo a la pandemia por decisión del Ministerio de Salud de Tierra del Fuego. Denunciaron que el sábado último fue intrusado. Apuntan a que algunas de las personas que cometieron la presunta usurpación, son las que semanas atrás ocuparon violentamente el edificio de la Municipalidad de Ushuaia.

Karina Borrego fue una de las personas que expuso su tristeza y preocupación por lo sucedido, teniendo en cuenta que la Posta Sanitaria lleva el nombre de “Andrés Borrego”, su padre y antiguo morador del calle de Andorra.

“El día sábado nos informan los vecinos que fue usurpado el inmueble donde funcionaba la posta sanitaria. La misma había sido cerrada previo a la pandemia por decisión política de la doctora Alfaro, que era pediatra de la posta. Ella junto con el equipo del Ministerio de salud en ese momento consideraron que no era necesaria la posta porque se contaba con el centro asistencial número 9”, dijo Karina Borrego.

“Pasó la pandemia y nunca más se supo nada más de la posta hasta este momento, que el sábado se usurpó por gente que aparentemente tiene otras necesidades pero que evidentemente no son las nuestras”, sostuvo la vecina.

Además Karina Borrego sostuvo que la posta existe por “el esfuerzo de muchos años de muchos vecinos pero fue creada y luego se diluyó; no se hizo nada. Nosotros nos venimos a convocar porque no se sabe qué quisieron hacer con la posta y si no hacen nada se desvanecería todo el esfuerzo realizado”.

En ese sentido manifestó que Andorra es “un barrio muy solidario y continuamente se está pensando en el vecino en lo que necesita. No queremos que se olviden de que la posta fue creada para eso y necesitamos tenerla presente en el barrio”

Por último Karina Borrego dijo que “está usurpada desde el día sábado. Vinieron a tomar nota policial, pero como se puede ver, no hay presencia policial, no hay presencia de gobierno, no hay presencia del municipio y no hay presencia del juzgado. No hay nada”, señaló.

Por su parte Delia, vecina y madrina de la Posta Sanitaria, dijo que “son la misma persona que usurparon o que trataron de entrar en la municipalidad cuando lo tomaron. Son las mismas personas. Soy madrina de la posta sanitaria y por eso me siento tan afectada con este problema”, aseguró.

Por último, la vecina de nombre Sandra, dijo: “nosotros en su momento lo que pedimos es que como no estaba funcionando como posta sanitaria, se realizara un centro comunitario barrial. Acá bueno hay mucha gente mayor que muchas veces no tiene para irse al centro para tomar algo. Por eso podrían hacer algo una vez al mes. Darle un café o generar alguna actividad para los chicos, ya que acá hay mucha familia que tienen tres o cuatro o cinco hijos, y no hay lugar no hay un lugar para el barrio”.