Cordoba a favor del proyecto de jubilación de privilegio docente presentado en la Legislatura

El Congresal Nacional por ATE, Marcelo Cordoba a diferencia del secretario General provincial del gremio Carlos Cordoba, defendió el proyecto previsional presentado por el gobernador Melella para otorgar una jubilación de privilegio al sector docente.

Marcelo Córdoba, se refirió al debate instalado a partir de la aparición del proyecto de ley previsión al para el sector docente. El dirigente de gremial fueguino indicó que "en realidad da pena que nuestras organizaciones, las cuales venimos luchando desde hace años en contra de un mismo establishment político que nos ha destruido no solamente el sistema previsional y la obra social, sino que también nos tiene con salarios miserables; nos pongamos a discutir entre nosotros estas cosas".

Córdoba dijo estar "convencido, no solamente porque yo lo crea sino porque así lo es, que no hay ningún trabajador docente o no docente que esté a las puertas de una jubilación de privilegio, ni mucho menos. La realidad es que hay que retroceder a la Ley 742 de 2007, que modifica la base de cálculo de la Ley 561, que era por 12 meses, pero con esta acordada de 2007 se cambia el sistema y llega a calcular los viáticos de los funcionarios”.

“Es decir que por 10 años los funcionarios han estado usufructuando y dejando a la miseria al sistema previsional, desde el punto de vista económico y financiero”, remarcó. Asegurando que se asentó un “golpe financiero y económico generado por las jubilaciones de privilegio, que elevaron en un porcentaje altísimo la masa salarial previsional”, indicó el congresal nacional por ATE.

Agregando luego que “por eso yo le diría al Gobierno provincial que haga un balance y una estadística de cómo se elevó la masa salarial, desde 2007. Entonces nosotros, como trabajadores, no podemos salir a cuestionarnos entre nosotros si hay o no privilegios. No hay ninguna jubilación de privilegio para un trabajador que ha cumplido y cumple las normas habituales y las tareas que se realizan, en la administración pública", sentenció Córdoba.

En el mismo sentido expresó: “quiero dejar eso en claro, porque tenemos que ir a recuperar derechos, todos los trabajadores que los perdimos con el ajuste previsional que ya lleva siete años, porque no han resuelto absolutamente nada”, remarcó. Marcelo Córdoba advirtió que "lo que ha quedado en claro es que cada gobierno que ha venido lo hizo con ajustes para los trabajadores, vinieron por el ajuste y arancelamiento del sistema asistencial, han privatizado el vademécum, no hay prestaciones o son de muy baja calidad y todo eso con el segundo presupuesto más alto de la provincia, precisamente para el sistema asistencial y provisional”, repasó.

Córdoba manifestó que “ahora nos quieren otra vez hacer ajustes y eso no lo podemos permitir, por eso le pido a todos los sectores de trabajadores que reflexionemos. Esa es la cuestión, que el Estado ha venido esquilmando los beneficios de los trabajadores y eso se ve a las claras. Si nosotros permitimos seguir perdiendo conquistas y derechos, tenemos que hacer un profundo mea culpa y ver por qué está sucediendo esto. O somos parte de la representación de los compañeros, aún con dificultades y con algunas limitaciones, pero lo que no podemos hacer es seguir la agenda del Estado, no nos pueden ellos armar la agenda a nosotros”, señaló.

Para concluir expresó que “nosotros tenemos una agenda, que es la de los trabajadores, y en ese camino tenemos que andar. Por eso reitero que ojalá este gobierno tenga una mirada mucho más profunda, porqué el sistema provisional amerita una discusión de fondo, para que en un programa -de corto y mediano plazo a 30 o 40 años- se pueda poner en marcha. Porque dentro de 10 o 12 años se comienzan a jubilar compañeros del mal llamado megapase y ahí, si no hay un proyecto que logre la sustentabilidad del sistema, será el fallecimiento del sistema previsional de la provincia. Pero no se puede ir parchando y parchando, en base a las elecciones que vengan. No se pueden ir haciendo resoluciones y decretos para llegar bien a las contiendas electorales, y este no es un reclamo únicamente a este gobierno, sino a todos los que han venido haciendo más o menos lo mismo desde siempre”, finalizó Córdoba.