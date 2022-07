Cooperativistas de Rio Grande reclaman a Melella y Castillo que cumplan las promesas de trabajo

Un grupo de trabajadores y trabajadoras de cinco cooperativas se hicieron presentes en el edificio del Ministerio de Obras Públicas ubicado en el barrio de Chacra II de la ciudad de Rio Grande para reclamar las promesas laborales que le hicieron el gobernador Melella y a la Ministra Gabriela Castillo.

Según indicaron son 140 familias que componen las cooperativas y desde el mes de noviembre no tienen trabajos por parte del Gobierno de la provincia.

La ministra Gabriela Castillo ya habría tenido una reunión con representantes de estas cooperativas, mientras que por otro lado, se plantea la posibilidad de quedarse en el lugar hasta que haya una respuesta.

Durante el encuentro “lo único que ella nos comentó fue la obra del gas, pero eso lo venimos esperando hace como dos meses y no apareció otra solución, ni nos consiguen otra cosa porque esperan la plata de Nación. Ahora nos dicen que tenemos que esperar una semana más, pero eso ya lo conocemos y siempre son promesas que no cumplen”.

“Estamos reclamando por una promesa de trabajo desde diciembre del año pasado, porque todavía no tuvimos ninguna solución. Entregamos notas a la ministra (de Obras y Servicios Públicos) Gabriela Castillo, al gobernador (Gustavo Melella), nos tomamos el trabajo de ir hasta Ushuaia para presentar esas notas y lamentablemente tuvimos que recurrir a este tipo de reclamo”, señaló Rodrigo Teteruk, integrante de la Cooperativa de Trabajo 18 de diciembre, al explicar los motivos de la manifestación de hoy, mientras se reunían con la ministra de Obras Públicas.

Luego dijo que, durante la reunión, “ya lo conocemos y siempre son promesas que no cumplen. Por eso hoy trajimos una nota para que ella la firme comprometiéndose, pero ella no la quiere firmar. Esa señora está cerrada completamente, no sabe lo que es la necesidad de la gente y de los compañeros”, aseguró Teteruk.

Dijo que la Cooperativa la conforman “entre 50 y 60 personas, que son familias con chicos, con chicas, muchos chiquititos. Con la situación del país es un desastre, no hay plata que alcance y a nosotros no nos queda otra que salir a buscar el mango. No venimos a pedir una bolsa de comida, ni un plan social, venimos a pedir trabajo que es lo que dignifica a las personas”, remarcó el cooperativista.

Destacó que el reclamo lo llevaron adelante “unas cinco cooperativas, entre las que decidimos quedarnos acá hasta que nos den una solución. Porque la verdad es que nos atendió (la ministra Castillo) pero no nos dio una solución, por eso esperaremos a que venga el gobernador o alguien responsable, que nos dé una solución”, advirtió.

Finalmente dijo que no descartan “tomar Obras Públicas, para esperar ahí adentro, porque no vamos a estar pasando frio acá afuera por culpa de ellos, que no dan solución para nada”, concluyó Rodrigo Teteruk.