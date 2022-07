Constituyente: Yo a Fadul no tengo que darle explicaciones, lo único que quería es ser presidenta de la Convención

La presidenta de la Convención Constituyente, Mónica Urquiza, dialogó con Radio Nacional Ushuaia sobre las tensiones generadas desde el espacio de Somos Fueguinos, tras denunciar "acuerdos con La Cámpora" y “traiciones” por parte de los convencionales de la oposición. “Quienes me votaron y acompañaron para ser parte de esta convención constituyente, me pedirán explicaciones", indicó.

En este sentido, Urquiza recordó que "los vecinos y vecinas han elegido a los Convencionales Constituyentes. Tenemos una convención muy plural. Ninguna fuerza obtuvo la mayoría por sí misma. Existe un oficialismo que tiene 5 convencionales y después existen distintas fuerzas que han manifestado su posición ante la reforma". "Somos Fueguinos no obtuvo 8 convencionales, tuvo 3. Juntos por el Cambio tuvo 2 y somos 4 fuerzas con 1 convencional. Que podemos coincidir con la oposición al oficialismo en algunos temas, por supuesto. Nosotros nos hemos mostrado en contra de la reelección indefinida, por ejemplo. Podemos coincidir con el resto de las fuerzas opositoras, claro, pero no en todo", continuó.

Y entendió que "tenemos que pensar la Carta Orgánica por los próximos 20 o 30 años. No es malo que coincidamos en algunos temas, muy por el contrario, es lo que tenemos que buscar. Soy responsable de lo que dije. Tengo el respaldo de una fuerza política, el Movimiento Popular Fueguino no es mi partido, es una fuerza con una historia. Tengo que respetar a todos los convencionales".

Respecto al acuerdo firmado con Walter Vuoto y Juan Carlos Pino para usar el recinto de la Legislatura para las sesiones, Urquiza sostuvo que fue "para eficientizar los recursos del Estado. Hablamos del gasto de la política, nos llenamos la boca y después decimos 'ah, no, porque no es el espíritu' y damos vueltas. Ahora hablan sobre el Reglamento, pero en la convención anterior se eligieron las autoridades y después se discutió el reglamento. No demos vuelta las cosas".

Además, expuso que dialoga "con todo el mundo, no me levanto de una mesa porque me enojo y me voy. Acá no se dejó de lado a nadie, quienes no estuvieron en la sala de reuniones fueron los que se levantaron y se fueron. Quienes creemos formar parte de la clase política y entendemos que tenemos una responsabilidad, debemos estar a la altura de las circunstancias".

A modo de ejemplo, Urquiza narró que "hay un artículo de la Carta Orgánica que habla de la Cuestión Malvinas ¿alguna fuerza política va a estar en contra de lo que se pueda reconocer en la modificación de ese artículo?, ¿seremos todos traidores los que lo votemos? Hay cuestiones que no valen la pena".

Asimismo, recordó que "pedimos a los vecinos y vecinas que vayan a votar, cada uno expresó cuáles serán sus proyectos y ahora lo debemos demostrar". Sobre los encuentros de la Convención, Urquiza aseguró que han "tenido reuniones previas, no es que no las tuvimos. Lo que pasa es que si Fadúl no era Presidenta, no podíamos acordar nada. Esta es la realidad. Si se ponen en esa posición intransigente, lo único que sirve es lo que plantean ellos. Yo respeto a todos, porque detrás de cada convencional hay vecinos y vecinas que los votaron".

Finalmente, sobre el reglamento interno, valoró que "no podemos estar un mes discutiendo. Desde lo legislativo define cómo funciona y cómo se va avanzando. Cómo es la discusión de los proyectos y la discusión en Sesión. Tenemos un plazo de 90 días. En estos días tratamos de dialogar. Trato de presentar un proyecto de reglamento. No hay nada que inventar, hay reglamentos de la Cámara de Diputados, de la Legislatura Provincial, del Concejo Deliberante, de la Convención que sancionó la Carta Orgánica. Las cuestiones básicas están en todos".

"Nosotros sosteníamos que no era el momento para hacer esto, entendíamos que no lo era. Un poder del Estado entendió que sí, llamó a la reforma y acá estamos. Ahora tenemos que trabajar sobre esto", concluyó.