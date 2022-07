Constituyente: Uno de los proyectos buscar definir los empates por sorteo

Un proyecto presentado en conjunto por Juntos por el Cambio, Republicanos Unidos y Si Ushuaia propone definir los empates por sorteo, así lo confirmo el convencional de Juntos por el Cambio Ramiro Requejado quien fue consultado sobre la presentación de cinco proyectos de reglamento para la convención constituyente, y destacó que “en el caso de Juntos por el Cambio presentamos una propuesta con Agustín Coto de Republicanos Unidos y Javier Branca de Si Ushuaia” para definir los empates por sorteo.

Requejado destacó que es una alternativa innovadora, ante la polémica por el doble voto de la presidente. El martes se reunirán en el recinto del Concejo Deliberante, constituidos en comisión, para debatir los cinco proyectos de reglamento ingresados y espera que se tenga en cuenta esta opción. Tras las críticas de Somos Fueguinos por una supuesta alianza con La Cámpora, remarcó que “nosotros vamos a hacer todo lo que dijimos en campaña y no nos vamos a correr en absoluto”, negando un acompañamiento a la re-reelección tanto del intendente como de los concejales.

En dialogo con Radio Universidad sobre la presentación de cinco proyectos de reglamento para la convención constituyente, destacó es un proyecto en el que venimos trabajando desde hace un tiempo y en general los reglamentos que estuvimos viendo son muy parecidos. Nosotros pusimos el eje en tres comisiones temáticas divididas por los artículos de la carta orgánica que hay que modificar, agrupando temas. Entendemos que se requieren de los dos tercios en los votos, sobre todo en los artículos sensibles. Luego proponemos una técnica innovadora que se usa en asambleas de empresas, para que en caso de empate haya un voto por sorteo. Entendemos la sensibilidad que genera que el presidente tenga doble voto y damos una alternativa, que veremos si es bien vista por los otros convencionales”, dijo.

Sobre la seriedad de esta definición azarosa ante un empate, dijo que “es serio, y es una propuesta más. El martes se van a analizar estas alternativas. Y esperemos que se pueda avanzar con el reglamento, para que ya podamos avanzar en los pocos artículos que nosotros entendemos que hay que modificar. Vamos a discutir en comisión los cinco proyectos y veremos cuál se toma como base”.

Destacó la posibilidad de contar con Gustavo Blanco como secretario legislativo por la experiencia que tiene. “Es un privilegio que tenemos como fueguinos contar con su experiencia y que todavía tenga ganas de trabajar con la pasión que lo hace. Es admirable y es un privilegio tanto para la convención como para los vecinos de Ushuaia poder tenerlo, además trabajando ad honorem”, manifestó.

Sin alianzas: Tras las críticas de Somos Fueguinos por una supuesta alianza con La Cámpora, Requejado aseguró que “nosotros vamos a hacer todo lo que dijimos en campaña y no nos vamos a correr en absoluto. Hay mucho ruido en lo que se dice, pero nosotros siempre hemos declarado lo mismo respecto de la reelección del intendente y los concejales que están cumpliendo un segundo mandato. No tienen derecho a un mandato más, ni siquiera con la modificación de la carta orgánica. Vamos a sostener eso como dijimos en campaña”, remarcó.

Oposición dividida: Consultado sobre los cuestionamientos por haber acompañado a Mónica Urquiza como presidente, señaló que “Mónica Urquiza es de la oposición. Entiendo que los legisladores estaban al tanto del acuerdo con Vuoto y Pino y lo que hizo Mónica Urquiza fue poner a disposición la Legislatura. Después los convencionales decidimos ir a la Legislatura y no fue una imposición. Siempre nos reunimos con todos los miembros de la oposición en este tiempo, hemos tenido charlas algunas veces todos juntos, otras por separado. Con el concejal Branca y con Agustín Coto tenemos una comunicación fluida, con la Dra. Fadul y su equipo también tuvimos una comunicación fluida pero después quedaron expuestas diferencias en este tema, y Mónica Urquiza fue la única que se presentó para ser presidente. El resto de los convencionales no manifestaron ciertamente la voluntad de ser presidente y que los acompañáramos. Yo claramente no me siento con la capacidad de ser presidente. No hemos mantenido reuniones con el espacio del intendente referidas a quién iba a ser presidente y nuestro diálogo fue siempre con la señora Mónica Urquiza. De los otros partidos ni oficialmente ni extraoficialmente nadie nos llamó para decir que quería ser presidente”, afirmó.

Independencia de criterio: También expuso la independencia de criterio como convencional, al igual que en el caso de Myriam Canga, dado que ninguno está afiliado a los partidos de Juntos por el Cambio.

“Yo tengo diálogo con todos los referentes de Juntos por el Cambio, con Federico Sciurano hablo siempre y tengo una relación de amistad, también hablo con Federico Frigerio, con Liliana Martínez Allende, con Tito Stefani. Nosotros no somos afiliados a ninguno de los partidos de Juntos por el Cambio. Liliana fue a la sesión preparatoria, el diálogo es positivo y sentimos el apoyo de ellos en todo lo que estamos haciendo. Yo no me siento cerca de ningún partido en particular sino de Juntos por el Cambio, donde hay referentes de diferentes espacios que son muy interesantes, tanto a nivel nacional como local. A nivel nacional tanto Horario Rodríguez Larreta como Martín Lousteau o Rogelio Frigerio son referentes de la política. Mi amistad acá es con Federico Sciurano, con quien juego al rugby desde los 12 años. Federico Frigerio fue quien nos propuso armar esta lista de vecinos que no estábamos en política y fue claramente la persona que llevó adelante este proyecto”, señaló.

Si bien no ingresó pese a estar en segundo lugar, porque Myriam Canga le ganó en las preferencias, la radical Liliana Guglielmi sigue colaborando. “La tenemos en el equipo y es una persona con un conocimiento y una experiencia impresionante, que aporta muchísimo”, valoró.

Iniciativas vecinales: Con respecto a los proyectos presentados por los vecinos, recordó que “los artículos a reformar son 106, están en la ordenanza y entiendo que no se pueden agregar más. Los proyectos que ingresan de parte de los vecinos están en relación con los artículos a modificar. Los vecinos pueden presentar proyectos relacionados con los artículos a modificar y esto se analiza, se ve si algún partido toma esos proyectos y los trata”.

Finalmente se le preguntó sobre el lugar donde se van a desarrollar las reuniones de comisión. “Cuando se vote el reglamento se van a definir los lugares. En principio el martes vamos a ir al Concejo Deliberante y, si están dadas las condiciones para trabajar ahí, lo haremos. Si no, iremos a otro porque es un lugar muy chico. La Legislatura es el lugar de sesiones y eso ya quedó definido”, concluyó.