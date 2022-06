Terra Ignis el apuro para crearla y aprobarla, era para poder entregar áreas a Roch

El apuro de los legisladores y el Ejecutivo para aprobar la creación de la empresa estatal Terra Ignis, tenia un motivo, la asociación de esta con la empresa Roch. “Para nosotros sería un gran logro y un halago”, dijeron desde la empresa privada que pasaria a manejar uno de los valores activos mas grandes de la provincia.

“Es interesante si Terra Ignis toma activos, sé que tienen todavía el área CA-12 y hay que ver qué otras cosas puede llegar a hacer. Con el Secretario de Hidrocarburos hablamos de todo y la comunicación es fluida. Somos generadores de regalías y las charlas con las autoridades de la provincia son casi cotidianas, además tenemos buena relación”, dijo el ingeniero Ricardo Chacra, titular de la empresa Roch.

En dialogo con Radio Universidad fue consultado sobre el avance de las obras para conectar con la boya de Total y poder evacuar el crudo por barco. Roch en Tierra del Fuego ha tenido descubrimientos muy importantes y no creo que haya otros descubrimientos en exploración como los que hizo la empresa. Eso lo da la agilidad de la empresa para la toma de decisiones, porque somos inmediatos y no tenemos una estructura importante”, señaló.

Chacra, titular de la empresa Roch, expresó su voluntad de asociarse con la empresa provincial Terra Ignis y aseguró que hay buenas perspectivas. Ya cuenta con experiencias asociativas similares en Mendoza, con la empresa provincial EMESA y también estuvo asociada a Gas y Petróleo de Neuquén.

Además informó sobre el avance de las obras para sacar el crudo por la boya de Total, que estarían terminadas para fines de septiembre u octubre, y la decisión de continuar con nuevas inversiones a fin de año. Destacó el aumento de la producción de petróleo en la provincia y aseguró que, de recuperarse los beneficios promocionales, sería un incentivo a las inversiones por la diferencia de costos, que son muy inferiores en otras provincias petroleras.

Afirmó que hay conversaciones permanentes con los funcionarios de Hidrocarburos y Energía, también con el gobernador Melella, que está solicitando recuperar esos beneficios promocionales.

Un punto central de la entrevista tuvo relación con el interés de la empresa en asociarse con Terra Ignis. “Para nosotros sería un gran logro y un halago por otro lado -dijo Chacra-. En Tierra del Fuego hemos explorado bastante y hemos tenido éxitos muy fuertes. Los tres primeros pozos de Los Flamencos eran de 400 mil y 500 mil metros cúbicos diarios, y los demás son de 100 ó 120 mil. Algo similar nos pasa con el yacimiento San Martín. Roch en Tierra del Fuego ha tenido descubrimientos muy importantes y no creo que haya otros descubrimientos en exploración como los que hizo la empresa. Eso lo da la agilidad de la empresa para la toma de decisiones, porque somos inmediatos y no tenemos una estructura importante”, señaló.

“El gobernador fue a visitarnos a las instalaciones de San Martín y es necesario que el gobierno esté bien al tanto de esta actividad que genera muchísimos recursos para la provincia. Las regalías son muy importantes y uno está pagando el 15% de regalías sobre la producción de petróleo y de gas, que es fuerte”, subrayó.

Antecedentes: Asimismo, mencionó antecedentes de asociaciones similares a las que se apunta con la empresa provincial. “Yo conozco bien dos casos, uno es Gas y Petróleo de Neuquén, que depende del gobierno y tiene inversiones importantes. En shale oil es el mayor productor de la provincia. Antes la convencional estaba en el orden del 90% y hoy la relación es 60-40. Si el shale oil se sigue desarrollando podemos hablar de mucho más. Hoy hay un problema logístico, porque no hay caños para transportar gas. Ahora van a hacer el gasoducto a Salliqueló, que sería un inicio. Ya están ampliando el gasoducto a Bahía Blanca y se está habilitando el caño que iba a Chile que se había desafectado en su momento porque no teníamos petróleo. Volver a habilitar ese caño va a posibilitar que el petróleo de la cuenta neuquina, si sigue aumentando, pueda salir. El tema de gas es más complejo porque hay que hacer gasoductos. Las posibilidades de Gas y Petróleo de Neuquén son muy grandes y el desarrollo es tremendo”, enfatizó, tras haber pasado por la experiencia de ser socio de la empresa provincial.

“El otro caso que conozco es EMESA, la empresa provincial de Mendoza, de la cual somos socios en bloques exploratorios y la verdad tiene un comportamiento muy pro empresa, muy a favor del desarrollo. Nos han acompañado permanentemente y nos siguen acompañando. De hecho, los bloques que ellos tienen los siguen motivando a seguir invirtiendo y en algunos casos participan con aporte de capital”, valoró.

“Desde mi punto de vista en Tierra del Fuego tenemos oportunidades y lo que hemos aprendido a lo largo de los años, especialmente en esta última etapa, es que tenemos buenas perspectivas. Nosotros tuvimos que parar casi toda nuestra actividad a partir del problema con la boya de YPF en 2021 y eso nos perjudicó muchísimo. A Roch le implicó una pérdida de 16 millones de dólares y para la UTE que conformamos las pérdidas fueron de 60 millones. Durante todo ese año pasamos al 10% de la producción que tenía Roch”, recordó.

Respecto de si la provincia es más gasífera que petrolera, dijo que “sí, si se toman en cuenta los yacimientos off shore. Si tomamos en cuenta el on shore andamos más parejos. Tenemos que seguir desarrollando el gas on shore”, propició.

Recuperación de beneficios: Otro punto saliente son las gestiones iniciadas para recuperar los beneficios promocionales para la actividad hidrocarburífera. “Siempre hay charlas y hay que ver si hay intenciones de revertirlo de parte de las autoridades. Es muy interesante la intención del gobernador de reclamar ese hecho para la actividad petrolera y hay mil razones para hacerlo, porque afecta el nivel de inversión. Para tener una idea, si yo contrato un equipo de perforación en Neuquén, pago 24 mil dólares el día; y si contrato ese mismo equipo en Tierra del Fuego, pago 34 mil dólares. Cualquier actividad que haga en Tierra del Fuego me cuesta entre un 30 y un 35% más que en Neuquén o en Chubut y la posibilidad que tengo de hacer cosas con la misma plata, acá es mucho menor que en otras provincias. Si tengo que hacer un pozo, que me sale tres millones y medio de dólares, y ese pozo va a tener que tener un buen piso de producción; pero si ese pozo me sale dos millones de dólares, ese piso cambia y pago el pozo, aunque tenga menos producción. Eso hace que no haga pozos que no tengan garantizada determinada productividad. Si los costos bajan -por los beneficios promocionales- es un incentivo a la producción, que puede aumentar en Tierra del Fuego. Eso es lo que pasa en Chubut o en Neuquén. Se produciría más a un costo más razonable, si no, tengo que buscar oportunidades que cada vez son menores. La mayoría de los pozos no son de 100 mil metros cúbicos, y habría muchos pozos de 12 mil metros cúbicos, pero no los voy a hacer porque no se van a pagar nunca. Sin embargo, si los hago en el golfo, sí se van a pagar”, comparó.

“Con Alejandro Aguirre estamos hablando de todos estos temas, de la 19640, del nivel de inversión, y Roch sigue haciendo inversiones. Para fin de año esperamos volver con la campaña de perforación. La perforación del último pozo me costó tres millones y medio y hay otro que todavía no pude terminar y ya llevo gastados más de cuatro millones de dólares. Para los próximos pozos se va a continuar con el desarrollo del yacimiento San Martín y en el desarrollo de Las Violetas, donde hay una posibilidad muy importante para perforar, a partir de la sísmica que hicimos. Esto nos habilita pensar que tenemos una estructura relativamente interesante. El pozo Las Violetas 118 no se pudo completar por problemas operativos, por falta de compañías de servicio. Las empresas están capacitadas, pero tienen todo su equipamiento en Neuquén o en Comodoro Rivadavia. El equipo de perforación me cuesta 34 mil dólares diarios y tengo otros 15 mil dólares diarios de todas las empresas de servicios”, señaló.