Inscripciones a cursos de Formacion Laboral en Ushuaia

0 0 27 junio 2022

Abrieron las inscripciones para cursos de Formación Laboral en Ushuaia. En la nota todos los requisitos y cursos que se dictaran.

Inscripciones a cursos de Formacion Laboral en Ushuaia

El Centro Educativo y de Formación Laboral Ushuaia informa a la comunidad, que se encuentra abierta la inscripción desde el 21/06/22 al 01/07/22 de 12:00 a 18:00 hs, para cursos a desarrollarse en el 2º Cuatrimestre del ciclo lectivo 2022. 

CURSOS 2° CUATRIMESTRE 2022: 

· RECEPCIONISTA DE OFICINA. 

· ASISTENTE DE OFICINA. 

· INTRODUCCION AL INGLES PARA ACTIVIDADES TURISTICAS. 

· OPERADOR DE PC PARA PROGRAMA DE DIBUJO ASISTIDO EN 2D (AUTOCAD). 

· SOLDADOR BASICO. 

· AUXILIAR DE COCINA. 

· PASTELERO. 

· ELECTRICIDAD DEL AUTOMOTOR. 

· RECEPCIONISTA DE HOTEL. 

· CORTE Y CONFECCIÓN. 

· HORTICULTOR.  -SE REQUIERE SECUNDARIO COMPLETO- 

· ORGANIZADOR DE EVENTOS. 

· GASISTA DE UNIDADES UNIFUNCIONALES. -SE REQUIERE SECUNDARIO COMPLETO- 

· OPERADOR DE INFORMATICA DE OFICINA (MODULO I). 

· MONTADOR ELECTRICISTA DOMICILIARIO (MODULO II). 

· MONTADOR DE INSTALACIONES SANITARIAS DOMICILIARIAS 

(MODULO II). 

· ELECTRICISTA EN INMUEBLES (MODULO III). 

· INSTALADOR ELECTRICO AUTONOMO DE PLANTA (MODULO V). 

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN: Presencial 

DOCUMENTACION A PRESENTAR SIN EXCEPCIÓN: 

Fotocopia de D.N.I. 

Fotocopia de certificado de estudios.

DESTINADO A: Jovenes y Adultos, mayores de 18 años. 

DIRECCIÓN: Intevu 14, Casa Nº 130 (Frente Al I.P.V) 

TEL: 437377 E-MAIL: cefluushuaia@gmail.com 

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Abrieron las inscripciones para cursos de Formación Laboral en Ushuaia. En la nota todos los requisitos y cursos que se dictaran.
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