Inscripciones a cursos de Formacion Laboral en Ushuaia

Abrieron las inscripciones para cursos de Formación Laboral en Ushuaia. En la nota todos los requisitos y cursos que se dictaran.
CURSOS 2° CUATRIMESTRE 2022:
· RECEPCIONISTA DE OFICINA.
· ASISTENTE DE OFICINA.
· INTRODUCCION AL INGLES PARA ACTIVIDADES TURISTICAS.
· OPERADOR DE PC PARA PROGRAMA DE DIBUJO ASISTIDO EN 2D (AUTOCAD).
· SOLDADOR BASICO.
· AUXILIAR DE COCINA.
· PASTELERO.
· ELECTRICIDAD DEL AUTOMOTOR.
· RECEPCIONISTA DE HOTEL.
· CORTE Y CONFECCIÓN.
· HORTICULTOR. -SE REQUIERE SECUNDARIO COMPLETO-
· ORGANIZADOR DE EVENTOS.
· GASISTA DE UNIDADES UNIFUNCIONALES. -SE REQUIERE SECUNDARIO COMPLETO-
· OPERADOR DE INFORMATICA DE OFICINA (MODULO I).
· MONTADOR ELECTRICISTA DOMICILIARIO (MODULO II).
· MONTADOR DE INSTALACIONES SANITARIAS DOMICILIARIAS
(MODULO II).
· ELECTRICISTA EN INMUEBLES (MODULO III).
· INSTALADOR ELECTRICO AUTONOMO DE PLANTA (MODULO V).
MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN: Presencial
DOCUMENTACION A PRESENTAR SIN EXCEPCIÓN:
Fotocopia de D.N.I.
Fotocopia de certificado de estudios.
DESTINADO A: Jovenes y Adultos, mayores de 18 años.
DIRECCIÓN: Intevu 14, Casa Nº 130 (Frente Al I.P.V)
TEL: 437377 E-MAIL: cefluushuaia@gmail.com
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