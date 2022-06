Echaron al delegado de OSEF en Buenos Aires, culpo a la presidenta y recurrira al gobernador

Desplazaron al Delegado de la OSEF en Buenos Aires Juan Di Siervi, este aseguró que fue injustamente desplazado del cargo por la Presidente de la obra social Mariana Hruby y que recurrirá al gobernador Melella.

Di Siervi, ex Delegado de la OSEF en Buenos Aires, fue consultado sobre la situación de los pacientes derivados por la obra social fueguina.

“Cuando hace dos meses nosotros nos hicimos cargo de la gestión, nos enfocamos en ordenar el programa administrativo que venía muy flojo en la gestión del anterior delegado -Matías Fraile- quien dejó muchos expedientes judicializados, muchas cuestiones económico - financieras con una asociación en Buenos Aires en perjuicio de los afiliados a la Obra Social”.

“Estuve en la gestión dos meses hasta que presenté un informe de la situación real en Buenos Aires y lo que hicimos fue también la presentación de varias propuestas para generar una mejor trazabilidad de los costos de la obra social y las capacidad de pago que hay en CABA y también una trazabilidad en lo que era la propuesta de constatación general de deudas don las grandes prestadoras grandes de Buenos Aires para poder seguir la línea en la que venía el Gobernador trabajando y que era la reestructuración de la deuda de la obra social”, expuso el ahora ex funcionario.

Delegación acéfala: Juan Di Siervi, “Nosotros entendemos hoy que la OSEF no tiene una dirección política porque su presidenta viene de la antipolítica, no le interesa la gestión política y no la entiende como una herramienta fundamental para la gestión y sobre todo para acompañar al Gobernador en el camino que él trazó y que es acompañar a cada uno de los afiliados a la obra social”, cuestionó.

En este punto acusó a Mariana Hruby por su desplazamiento del cargo de Delegado de la OSEF en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “por diferencias en el modo de gestión, en el modo de tomar decisiones. Yo a veces he tomado decisiones que son más políticas que médicas a la hora de derivar pacientes porque en algún hospital no le estaban haciendo lo que debían hacerle y hemos tenido que tomar la decisión política de derivarlos a otro hospital donde realmente recibieron la atención que necesitaban y la intervención quirúrgica necesaria y han sido devueltos a la Isla una semana después de esa intervención. Es ahí donde se reflejan las decisiones políticas”, entendió.

Di Siervi aseguró que no notificó “de manera formal” al gobernador Gustavo Melella, “sí me he comunicado a través del Whatsapp, pero he pedido una nulidad del acto administrativo de la Presidenta porque no hay un motivo por el cual se me desafecta de la gestión y teniendo un informe de gestión realmente muy bueno que respalda el trabajo que he hecho”.

Finalmente pidió a los derivados “confiar en el Gobernador porque quiere llevar adelante realmente una buena gestión de la obra social, porque ha sido él quien ha llevado la reestructuración de la deuda de la OSEF cuando lo tendría que haber hecho la Presidenta del organismo. Gustavo Melella se está tomando el trabajo de hacerlo en momentos en que no hay una buena política comunicacional de parte de la obra social”.