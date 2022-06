Criticas de Bertone a Melella por el gasto político de 1800 funcionarios, dejando de lado la Salud y la Educacion

La actual diputada nacional, Rosana Bertone, critico al actual gestión de gobierno de Melella, luego que se conociera la cantidad de funcionarios políticos 1800 que tiene el Ejecutivo Provincial, “No puede ser todo gasto político”, en el Gobierno, sin invertir en Salud y Educacion.

Tras las afirmaciones del ex secretario de Asuntos Gremiales Leandro Manfredotti, respecto a la incorporación de 1800 funcionarios políticos, Bertone señaló que “pienso que tiene que haber un equilibrio, que no puede ser todo gasto político y que no haya para salud o para los edificios escolares”.

En una entrevista realizada en Radio Nacional Río Grande, al ser consultada señaló que “pienso que tiene que haber un equilibrio, que no puede ser todo gasto político y que no haya para salud o para los edificios escolares”.

La ex mandataria dijo que “entiendo las presiones de los sectores políticos porque me ha pasado a mí, también he tenido presiones, pero uno tiene que tener la capacidad de poner un límite y pensar en todos aquellos que no pueden ejercer esa presión como son los más humildes, los niños que no van a la escuela; los que necesitan del hospital porque no tienen obra social” y agregó que “los acuerdos políticos deben basarse en programas y no en designación de cargos, que es lo que me parece que hoy esta pasando”.

Bertone dio como ejemplos lo que pasa en el Hospital de Ushuaia que quedó prácticamente paralizado luego del incendio; la renuncia de muchos médicos que se han ido de la provincia; las dificultades en el hospital de Río Grande para la atención y el otorgamiento de los medicamentos; la Obra Social provincial que está quebrada, “entonces me parece que tiene que haber un justo equilibrio que es lo que uno hoy no está viendo”, dijo.

“Por eso uno está tratando de abogar porque los problemas se resuelvan, tratando de ayudar y colaborar en que haya realmente un acceso por parte de los sectores más desprotegidos de la sociedad a todo lo que se refiere a una buena gestión pública en determinadas áreas como discapacidad, salud y educación”, concluyó.

Cambios en el Gabinete: Con relación a los cambios de gabinete, con la incorporación de Daniel Scioli al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo y de Agustín Rossi al frente de la AFI, la diputada fueguina señaló que “estoy particularmente muy contenta porque son dos referentes políticos de nuestro espacio que conozco y que valoro mucho”, y en particular indicó que “Daniel Scioli conoce a Tierra del Fuego y conoce muy bien la industria fueguina “y agregó “creo que es una gran incorporación y una buena noticia para Tierra del Fuego”.