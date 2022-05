Asambleas en Vialidad, el presidente dijo que no representan a los trabajadores

Asamblea en Vialidad Provincial para reclamar designación de jefaturas convocados por la Asociación Trabajadores del Estado, reclamar que se designe una nueva estructura de jefes. Felipe Concha, secretario General del gremio estatal en Río Grande, aseguró que la situación de acefalía en las áreas tiene a muchos trabajadores “sin desempeñar tareas”. Entre otras situaciones que comentó, dijo que tienen un taller y “excelentes mecánicos”, mientras se envían los vehículos a reparar a un privado.

“Esta asamblea tiene que ver con que el presidente (Edardo Sandri) se comprometió a poner la estructura dentro de Vialidad, pero lamentablemente no la puso hasta ahora. Los trabajadores, en algunos sectores, hoy están sin desempeñar tareas por este problema de funcionamiento dentro de Vialidad”, aseguró el secretario General de ATE Río Grande. Concha pidió que se designen “jefes que realmente conozcan del tema, porque también lo reclaman los compañeros. Dicen los mecánicos que ellos no están trabajando y los trabajos que tendrían que hacer en el taller los mandan a Celentano, también fue el planteo de compañeros del área de haberes, de finanzas, con los mismos planteos”, señaló el dirigente estatal.

Por eso dijo que “el sindicato los escuchó a los compañeros y decidimos tomar esta medida, hasta que el presidente nos atienda”. Reiteró que “hay compañeros como los de haberes, los de finanzas, que están abandonados. Entonces, si bien no peligra el pago de los sueldos, no hay quien arme todo el sistema de economía dentro del sector para que los trabajadores puedan cobrar. Es un reclamo que viene desde hace un mes, el presidente se comprometió delante del sindicato a armar la estructura y, hasta ahora, no la armó”, remarcó Concha.

Aseguró que “hay compañeros que llevan años acá y no están haciendo nada, lo único que están reclamando es trabajar como lo venían haciendo y no estar abandonados como ahora”.

El secretario General dijo desconocer el motivo por el cual renunciaron los anteriores jefes, indicando que el presidente de Vialidad “seguro lo sabe, pero el sindicato no. De todas maneras lo único que pedimos es que arme otra estructura, porque no se puede estar así”.

El titular de ATE Río Grande comentó que “hay monotributistas a los que los traen a hacer tareas, mientras los compañeros de planta permanente están sentados porque no les dan trabajo”. Para finalizar, Felipe Concha dijo que habló la semana pasada con Eduardo Sandri, para tratar de concretar un encuentro, pero le dijo “que no podía venir, que nos iba a atender. Pero después me llamó y dijo que no, que tal vez el martes (por hoy) porque estaba con el gobernador, que querían sacar el catamarán, arreglar la ruta y que está trabajando muy duro en Tolhuin, eso fue lo que me dijo”, concluyó el secretario General.

No se que reclaman: Así expreso el presidente de Vialidad Provincial, Eduardo Sandri, “No hay trabajos tercerizados, Vialidad es una institución que intenta modernizarse, imagino que la cosa viene por ahí, tiene toda una flota de camionetas nuevas, 0 KM., obviamente todos los service de esos vehículos se deben realizar por garantía en los concesionarios oficiales en donde se adquieren las mismas, Vialidad no tiene más F100, por el contrario, nosotros hemos unificado las flotas y son todas camionetas Toyota, son todos vehículos a los cuales se les debe enchufar una computadora y hacerle los service correspondientes, sobre todo estando en garantías en las agencias oficiales”.

“Al señor Aguirre lo vi tres veces en mi vida” En cuanto a las afirmaciones del señor Jorge Aguirre respecto de las tercerizaciones que realiza la institución, Sandri fue contundente al afirmar que “a este señor lo vi tres veces en mi vida en Vialidad, el primer día que llegué, cuando me hice cargo, estaba en la puerta esperándome y hable con él, después hable nuevamente con él por teléfono cuando lo tenía detenido Gendarmería no se donde en la época del COVID-19 y la última vez que hablé con el señor Aguirre fue cuando estaba en tal estado de ebriedad dentro de Vialidad que se había orinado por completo los pantalones y yo estaba con la Vicepresidente y me dio mucha vergüenza ajena, cometí el error de no haberlo hecho detener y sacarlo con la policía y no creo que el señor Aguirre represente a muchos trabajadores de Vialidad, esta es la verdad, solamente en casi tres años lo vi tres veces, entonces que este señor diga que Vialidad no trabaja, cuando yo lo he visto tres veces, la verdad que no da ni siquiera para discutir esta situación”.

Puntualizó que “la gente que trabaja esta toda trabajando, Vialidad ha incorporado toda una flota nueva, que trabaja en todos los caminos de la provincia, este martes se trasladan los equipos a la ciudad de Ushuaia, acabamos de instalar un campamento en la zona de Almanza, donde realmente hace falta y siempre estuvo abandonada, estamos instalando campamentos en la zona de San Pablo, Vialidad hoy realmente es una institución que funciona, entonces si alguno se encuentra muy aburrido, que empiece a trabajar entonces”, sentenció.

Asimismo, dijo que “puede ser que alguno tenga razón en algún reclamo, que todavía no tenga la ropa de invierno, que está en auditoria y la burocracia hace que pueda demorarse un poco, pero sin la ropa no salen a trabajar, no van a pasar frío”.

Por lo cual Sandri ponderó que “alguien diga que esta gestión no trabaja o que esta gestión no gestiona, la verdad que no reviste análisis alguno, se está asfaltando la ruta 1 en Tolhuin, que hoy se firmó el acta acuerdo para los sobre pasos en la ruta 3, también hoy se firmó con Vialidad Nacional el convenio para la pavimentación de la ruta hasta el Parque Nacional”.

Sandri también manifestó que “tengo muy buen diálogo con los gremios en general, con ATE tengo buen diálogo, pero el señor Aguirre no representa a nadie, no puede representar a los trabajadores viales cuando en tres años de gestión lo vi solamente tres veces, entonces que discutamos quien trabaja y quien no trabaja en Vialidad, pero si alguien me quiere ver todo el día en una oficina sentado y tomando café, no es mi estilo, yo siempre ando en la calle, donde esta una máquina trabajando, yo estoy ahí y Vialidad tiene que dedicarse a hacer rutas, los papeles hay que hacerlos”.

La burocracia de los papeles En cuanto a los atrasos en la presentación de los papeles, indicó que “como vengo de otro ‘palo’ yo avanzo, y me retan o me atajan porque me dicen que haga los papeles, pero hoy la documentación en Vialidad esta toda en optimas condiciones, ocurre que nosotros hoy estamos usando la auditoria de Obras Públicas de la provincia porque no tenemos auditor interno propio y hoy hay 18 expedientes frenados porque están tapados de papeles y expedientes, la burocracia del Estado es intensa y es muy seria, esto le pasa a muchos entes, los papeles están hechos, falta que la auditoria nos habilite uno u otro expediente”.