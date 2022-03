Stefani confirmo que no sera candidato en las Constituyentes y van con una alianza

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Héctor Stefani se refirió al cierre de frentes y alianzas para la elección de convencionales municipales, ratificó que la decisión es “formar una alianza” y no habrá nuevas fuerzas políticas.

“Si bien conversamos con otros partidos, creo que vamos a ir los partidos que ya estamos dentro de Juntos por el Cambio, el PRO, el radicalismo, el MID y la Coalición Cívica, porque en una elección como esta a los otros partidos no les va a convenir integrar la alianza, pero no es porque tengamos diferencias ideológicas de lo que significa la carta orgánica para Ushuaia. Esta no es una reforma que vaya a revolucionar Ushuaia, sino que es una movida del actual intendente, que lo único que busca es su reelección”, fustigó.

Respecto de si va a participar como candidato, dijo que “en principio no. Creo que esa lista la tienen que integrar los que tengan aspiraciones para ser intendentes en la próxima elección, gente joven que no ha participado en política y tiene capacidad, profesionales de Ushuaia que tenemos en los cuatro partidos para analizar técnicamente lo que va a pasar en la constituyente. Yo voy a estar apoyando, en las reuniones y caminando en la campaña”, se comprometió.

Negó aspiraciones a la intendencia de Ushuaia. “Yo creo que tengo que hacer las cosas que muchas veces critiqué que no hacía el resto. Hay que construir un proyecto político para Tierra del Fuego, poner los dirigentes que tenemos para buscar la gobernación y eso va a empujar a los tres candidatos a intendente y una lista de legisladores nuevas, además de listas nuevas de concejales. Esto lo tiene que hacer la alianza que formamos nosotros más los partidos que la quieran integrar. Si es el MPF, que sea el MPF, o los republicanos. Yo fui parte del MPF y creo que tiene mucha gente capaz e idónea. Creo que el radicalismo y el MPF tienen dirigentes de peso y gente que puede renovar la clase dirigente”, indicó.

Reforma injustificada: Para Stefani “Tenemos una carta orgánica moderna, con institutos que todavía no se pusieron en marcha, y no tiene ninguna justificación que se toquen. En realidad no se sabe bien qué quieren modificar, porque hablan de 105 artículos pero no de cómo sería la modificación. La sesión del Concejo Deliberante en la que se aprobó la ordenanza fue vergonzosa y no se pudo debatir. En provincias que tienen tanta plata por la coparticipación que reciben hay muy poco espacio para la construcción de la oposición, y gran parte de la sociedad fueguina está cooptada por el Estado. Nosotros creemos que hay que ir por un modelo de mayor producción y esto no atenta ni contra el Estado ni contra el empleado público, porque si hay actividad privada el Estado va a recaudar más”.

“Yo estuve conversando con el concejal Javier Branca y, más allá de las diferencias políticas, tuvimos una muy buena charla, lo mismo con el concejal Garramuño, y veo un interés para que el sistema productivo de Tierra del Fuego crezca”, aseveró.

“Me parece que la sociedad de Ushuaia no está conforme con la clase dirigencial. Los intendentes encontraron a través de la obra pública la manera de llevar adelante los tres municipios, pero no hay formación de nuevos dirigentes para renovar la clase política ni tampoco se preparan para la función. Veo cada vez más cargos, muchas plantas políticas, pero a los políticos cada vez le falta más capacidad para poder llevar adelante esa gestión. También hay una falla de la pata gremial y una connivencia de parte de la política y parte del sindicalismo”, agregó.