OSEF presidenta culpo a las representante de los gremios en el directorio, nadie se opone a las medidas que tomamos

La presidente de la OSEF, Mariana Hruby, expuso la situación de la obra social OSEF, “Todos los meses me encuentro en la situación de ver a quién le pago y a quién no”, sigo peleando contra el déficit mensual, tenemos un presupuesto de cinco mil millones de pesos para este año, con un déficit “muy pronunciado, porque supera los mil millones de pesos”, dijo.

Hruby, estimó que por mes ingresa un tercio del dinero necesario para solventar los gastos de prestaciones, medicamentos y personal. Aseguró que el gobierno, los municipios y los entes descentralizados están al día con los aportes, pero el dinero no alcanza y el déficit supera los mil millones de pesos.

Adelantó que se va a publicar en breve en la página oficial “el déficit a la fecha, para que los afiliados y la población lo sepan, y también vamos a publicar los presupuestos y balances. Un grupo de jubilados nos ha presentado un pedido de transparencia, para que estos datos se puedan ver, y estamos trabajando con el personal y la parte de sistemas. Ya lo tenemos casi listo y próximamente se va a publicar”, se comprometió.

Directorio y consensos: Respecto del planteo de los sindicatos de una reforma en la conformación del directorio, recordó que tiene cuatro miembros y “eso ya está por ley. Esto se modificó con la ley 1071. En todas las reuniones debatimos lo que hablamos y nunca tuve que usar el voto doble como presidente. Los representantes de los sectores sindicales han acompañado hasta ahora, y hay muchas críticas por los medios que no se entienden, porque podrían plantearlas en cada reunión de directorio”, señaló.

Déficit sin solución: “Yo asumí en mayo de 2020 y ya la obra social era deficitaria, con un presupuesto muy acotado. Si bien hemos revertido muchas situaciones, como la forma de contratar que era uno de los grandes problemas, la obra social sigue complicada.

La demanda es alta porque son 55.600 los beneficiarios. Ahora se compra bien, antes se compraba y después se imputaba al presupuesto. Esto al afiliado no le importa porque necesita los medicamentos, pero son cuestiones internas que hacen al déficit que tenemos después.

Cuando asumimos había mucha plata sin rendir, eran millones en medicamentos sin rendir que afectaban al siguiente presupuesto. El procedimiento de compra se hacía mal y quedaba trunco en algún punto. Nosotros hicimos una denuncia penal sobre la compra de medicamentos.

De los fondos de 2019 hay 38 millones de pesos observados y de los fondos del 2020 son aproximadamente 20 millones. Los medicamentos se compraron, pero está observada la forma de contratar. Lo que primero hicimos fue normalizar esta situación y todas las compras se hacen por directorio”, explicó.

“Hay una ley de contrataciones que rige el sistema de compras, con pasos claros, hay compras por urgencias y compras por concurso. Yo fui denunciada en las redes por conformar una comisión para hacer compras en forma paralela, pero en ese momento ese comité de cinco personas en una semana compró los medicamentos. Se cumplieron todos los pasos que estipula la normativa, que está hace años. Las compras están directamente relacionadas con el dólar y ahí se fue el gasto. Tengo un medicamento de fibrosis quística que para un solo afiliado costaba 5 millones hace dos años y hoy cuesta 12 millones, y lo necesita cada 90 días. Son medicamentos importados y no es fácil la importación, se tiene que pagar en forma anticipada y se requiere de una autorización para ese pago anticipado”, dijo.

Prestaciones a las RUPE: En cuanto a los beneficiarios de pensiones, indicó que “las RUPE aportan el 5% de su pensión y hoy rondan los 12 millones de pesos mensuales. Esos aportes ingresan todos los meses, pero el gasto de las RUPE es muy elevado y hoy tengo una deuda de casi 500 millones por prestaciones médicas y gastos de farmacia. La obra social no puede diferenciar entre un afiliado público y un afiliado RUPE y las prestaciones las brindamos por igual. Estamos en un proceso de conciliación por la deuda que hay de las RUPE con los hospitales, y más o menos son los mismos montos. Estamos avanzados en esta conciliación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo. Saben que los gastos de las RUPE son muy elevados y han prometido ayudarnos. El monto de la pensión hoy ronda 40 mil pesos y es solamente para el beneficiario de la pensión, luego el Ministerio de Desarrollo decide si abarca a toda la familia, apuntó.

Compra de medicamentos: También dio detalles de la licitación para la compra por tres mil millones de pesos en medicamentos. “En realidad, nosotros licitamos el porcentaje de descuento, porque el medicamento no se compra por un monto específico y tiene un porcentaje de descuento. Los valores suben todos los días, por eso licitamos por porcentaje de descuento, y compramos al que nos otorga mayor porcentaje. En esta licitación se presentaron 13 oferentes, todos nacionales, y fueron droguerías. Los laboratorios estaban invitados, pero no se presentaron. Estamos en una segunda etapa de la licitación, y hoy un solo medicamento de tratamiento oncológico está rondando el millón de pesos. Se hace la orden de compra y se paga a los 30 días. Ahí es donde viene la rueda, porque los aportes no alcanzan a cubrir el gasto mensual”, remarcó.

“Desde que yo asumí nunca hubo un atraso en los aportes. Tuve una reunión con el intendente de Tolhuin porque me deben 12 millones de pesos y ya vamos a hacer un plan de pagos. Hoy es el único ente que está demorado. A veces tengo urgencias y no hay dinero, entonces llamo a algún ente y me adelantan los aportes. La Contaduría General puede ver todas mis cuentas y los aportes ingresan directamente a la obra social, no pasan por Economía”, aclaró.

Pago de la deuda histórica: Consultada sobre el pago de las cuotas de la deuda histórica de 208 millones de dólares, dijo que “tenemos la posibilidad de pedir adelanto de cuotas y de hecho se pidieron. Las cuotas rondan los 12 millones de pesos mensuales”.

Derivaciones: Por otra parte, mencionó la reducción en gastos de derivaciones, que en la gestión anterior costaban entre dos y tres millones de pesos por vuelo sanitario. “La licitación está hecha y tenemos una empresa convenida para los vuelos sanitarios. Estos vuelos tienen su base en San Justo, provincia de Buenos Aires. Antes, al no haber una contratación, teníamos que salir a contratar ante una urgencia. Con la licitación el costo quedó en un millón setecientos mil pesos y tengo contratados doce vuelos anuales. En lo que va del año ya hemos tenido dos. La empresa prepara el vuelo de acuerdo al pedido del médico, y siempre tiene que estar la disponibilidad de la cama adonde va. Nos comunicamos con los diferentes hospitales por la disponibilidad de la cama y de la patología. Las derivaciones han bajado, pero son necesarias cuando está en juego la vida de un afiliado. En Buenos Aires tenemos convenio con varios hospitales, el Italiano, el Británico, y estamos tramitando la incorporación del hospital Alemán. Las derivaciones se hacen por patologías complicadas”, indicó.

Comparó el aumento de la asistencia en derivaciones: “Cuando ingresamos la ayuda económica estaba en 850 pesos y la llevamos a 1.250 pesos por día, que es poco. Cubrimos el pasaje y un acompañante si corresponde. Hace poco sacamos un subsidio por oncopediatría, acompañando una invitación que nos hicieron desde la Legislatura. Este subsidio es de 50 mil pesos, porque son niños y necesitan ser contenidos por la familia”, dijo.

Nuevo personal: Con respecto a la incorporación de personal, señaló que “a fin de año hicimos un concurso y hubo ingresos de seis auxiliares administrativos en Ushuaia, ocho en Río Grande y profesionales, que fueron por oposición, como estipula la normativa. Tenemos un convenio colectivo aprobado y esto prevé un proceso que nos llevó casi un año hacerlo. Yo hice una convocatoria interna para los empleados que quisieran reubicarse y nadie se presentó. En Tolhuin tenemos una delegada, que es personal político. No tengo personal de planta porque nadie quiere cubrir el área”, lamentó.

Entes con prepagas: En otro orden de cosas se la consultó sobre algunos entes del Estado que optan por pagar una prepaga, para saber si aportan a la OSEF al ser empleados públicos, tal el caso de la Justicia, el Banco, Energía, el Tribunal de Cuentas, que tienen OSDE y no usan los servicios de la OSEF. “En la justicia no pagan los jueces, pero sí los empleados. Los afiliados tienen la obligación de pagar el 3% pero también pueden pagar una prepaga. Lo que pasa es que, cuando hay una urgencia y un vuelo sanitario, vienen a nosotros a que les hagamos el vuelo, porque en una derivación OSDE no les paga el pasaje ni les da una ayuda económica. He tenido afiliados que han iniciado la derivación de OSDE y cuando ven que no les cubre, inician la derivación por la OSEF, y la derivación no se puede negar. No hay equidad en esto, pero sucede”, expresó.

“En el caso de los jueces hubo un juicio que les salió favorable y los jueces no aportan. Lo mismo ocurre con el empleado bancario, que no aporta en actividad, pero cuando se jubila empiezan a aportar. Desde el 2017 a la fecha tuvimos un incremento del 35% de adultos mayores de 55 años que se jubilaron”, advirtió.

Un tercio de lo necesario: En pocas palabras, atribuyó la deuda con los prestadores a los ingresos que no se condicen con el gasto. “Yo estoy en deuda con los prestadores porque me ingresan 100 y gasto 300, y todos los meses me encuentro en la situación de ver a quién le pago y a quién no. Tengo que garantizar las internaciones en la Clínica San Jorge, en CEMEP, y ahora se les pagó septiembre y octubre. Estoy haciendo malabares con lo que ingresa. Tengo farmacias convenidas y ya no tengo saldo en la cuenta, así que le tengo que pedir ayuda al Ministerio de Economía. Todos los meses es lo mismo. En Tolhuin las farmacias están suspendidas, y hace diez días se les pagó septiembre, pero en algunos prestadores también hay una cuestión de no acompañamiento. Desde que ingresamos estamos tratando de buscarle la vuelta para que esto sea efectivo. También hay un problema interno que no podemos terminar de definir. Hemos hecho una reestructuración a partir del 1° de enero y cambió un montón de gente. Es barajar y dar de nuevo. Todo el tiempo estamos haciendo reuniones para hablen entre ellos para agilizar las trabas burocráticas que hay”, manifestó.

Edificios de OSEF: La presidente dio a conocer que se va a “impulsar la mejora y readecuación del edificio de Río Grande, que es propiedad de la obra social y está totalmente abandonado. Los relevamientos están listos y tenemos que hacer la licitación formal. Esto lleva una serie de informes y yo trabajo a la par haciendo esto. En Río Grande únicamente nos quedó el edificio de Moyano, en Ushuaia tengo el edificio de Fitz Roy donde está la farmacia y hay que hacer toda una mejora. Además tenemos unos terrenos en la calle Roca. Me han hecho la propuesta de construir ahí mismo o que ceda los terrenos para hacer un edificio en otro lugar, para poder salir el alquiler que hoy tengo. Son 700 mil pesos por mes y es un edificio bastante grande. El año pasado buscamos otro lugar pero, más allá de los valores, se complica por la cantidad de personal y no encontré otro edificio. Aproximadamente hay 140 empleados en Ushuaia, 40 ó 50 en Río Grande y 20 ó 30 en Buenos Aires, además tengo 3 en Córdoba y 1 en Tolhuin”, detalló. “Yo tengo que contemplar todos los gastos, incluidos los sueldos, que han tenido un incremento de un 170%. Cuando ingresamos una categoría 10 estaba alrededor de 70 mil pesos y hoy está en 190 mil pesos”, comparó.

Nueva licitación: Por último dio a conocer el nuevo intento para recuperar a los laboratorios y abaratar costos de medicamentos. “Invitamos nuevamente a todos los laboratorios a que se presenten para mejorar el porcentaje de descuento e incluir medicamentos que no estaban dentro del pliego anterior. Algunos laboratorios nos han dicho que se van a presentar y creemos que esto va a mejorar ampliamente la oferta de los medicamentos. Hay muchos laboratorios y droguerías que no nos envían la medicación porque hay deuda, y hay facturas de 2020. La gente que en ese momento hacía las compras directamente las dejó de lado. Esto forma parte de la denuncia penal. Hay mucha deuda que me reclaman de 2019 y 2020”, afirmó. “El Laboratorio del Fin del Mundo forma parte del pliego. Ellos presentaron su documentación y de hecho en uno de los medicamentos fue el que mejor porcentaje presentó”, concluyó Hruby.