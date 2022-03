Melella anuncio que impulsara una reformar de la Constitución de TDF

Las recientes declaraciones del gobernador Gustavo Melella generaron ciertos descontentos y sorpresa en distintos sectores. Todo surgió luego de que el gobernador Gustavo Melella, en una entrevista en vivo que brindó a la prensa en el marco de un acto protocolar que se llevó adelante en el Centro Cultural Yaganes de la ciudad de Rio Grande y deslizara su intención de impulsar la reforma de la Constitución provincial.

“Los legisladores primero tienen que escuchar las declaraciones porque poner títulos para algunos medios es muy fácil. Lo que yo dije es que hay límites para el periodo del Gobernador que alcanza a dos mandatos” y se preguntó ¿por qué para el Ejecutivo sí y para cuestiones de la Legislatura no? La verdad que no es coherente y esta es la realidad. Después puede ser que uno opine o no opine o que esté a favor o en contra pero no es coherente por eso hay que reformar la Constitución”

En esa oportunidad se le preguntó al mandatario sobre la participación que tendrá Forja en la reforma de la Carta Orgánica que impulsa el intendente Walter Vuoto, a lo que Melella indicó estar muy de acuerdo con la reforma y explicó que es Federico Greve quien está a cargo de los detalles en su rol de presidente de Forja en Tierra del Fuego y adelantó que su espacio político (Forja) también aportará convencionales constituyentes.

Sin embargo, Melella fue más allá y se adentró en su intención de llevar adelante una reforma a la Constitución provincial. En este contexto se esperanzó en que “pronto podamos tener una reforma de la Constitución provincial”.

En este punto fue tajante y mencionó la reforma urgente de los cargos vitalicios, la reelección eterna de los legisladores y la extensa transición entre el Gobierno saliente y el entrante; explicó que “6 meses es muchísimo tiempo y quien deja el Gobierno puede dedicarse a dinamitar el camino del que viene, como ya ha ocurrido en el pasado”.

En tanto, entendió que el rol vitalicio del fiscal de Estado “pertenece a otras épocas” y no dudó en apuntar a la reelección de los parlamentarios y evaluó que cuando los cargos son eternos “terminan sirviendo para generar estructuras de poder que trascienden a los propios gobiernos”.

Calmar los ánimos, pero no tanto: Estas declaraciones generaron inmediatas reacciones en distintos sectores y en la propia Legislatura. Ante esta situación y luego de unos días, el gobernador Gustavo Melella trató de calmar los ánimos y, en rueda de prensa, luego de la inauguración de la Carpa de la Dignidad, dijo que “los legisladores primero tienen que escuchar las declaraciones porque poner títulos para algunos medios es muy fácil. Lo que yo dije es que hay límites para el periodo del Gobernador que alcanza a dos mandatos” y se preguntó ¿por qué para el Ejecutivo sí y para cuestiones de la Legislatura no? La verdad que no es coherente y esta es la realidad. Después puede ser que uno opine o no opine o que esté a favor o en contra pero no es coherente por eso hay que reformar la Constitución”.

“A estas cosas hay que discutirlas y nadie se tiene que ofender o poner mal porque también dije que si el pueblo los elige, en una democracia, es el pueblo el que manda; pero la discusión hay que darla” Melella evaluó los roles del Ejecutivo y el Legislativo y volvió a preguntarse el “por qué un cargo puede ser eterno como lo son en el Tribunal de Cuentas o el del fiscal de Estado, que son cargos que no tienen límites, como los de los legisladores y sí los tiene el Ejecutivo. Por eso digo que a esas cosas hay que discutirlas y nadie se tiene que ofender o poner mal porque también dije que si el pueblo los elige, en una democracia, es el pueblo el que manda; pero la discusión hay que darla”.