Hablo Stefani y dijo que TDF es una provincia casi feudal porque viven del Estado

El diputado nacional de Juntos por el Cambio por Tierra del Fuego, Hector Stefani, paso por la provincia y hablo a pesar de ser uno de los parlamentario que menos palabras emitió, descartó anuncios importantes en el mensaje presidencial y consideró que se seguirá profundizando un modelo de mayor pobreza y endeudamiento. Hasta ahora no tiene previsto acompañar el acuerdo con el FMI, hasta tanto no se analice el texto, que todavía no ingresó a la Cámara.

En base a los trascendidos y el borrador que circula, observó un aumento de la tasa de interés y lo equiparó a “un respirador artificial” para el país, que no plantea una reducción del gasto público ni del déficit o la inflación. Puso en manos del oficialismo la responsabilidad de que se apruebe el acuerdo, recordando que hoy está dividido tras la renuncia del jefe del bloque del Frente de Todos.

En dialogó con Radio Universidad 93.5 expresó que no tiene “muchas expectativas. El Ejecutivo está atravesando un momento dramático, con una fuerte división, sin poder reducir el déficit fiscal, con una inflación que supera el 50%, con jóvenes que se van de la Argentina. Yo pensaba que en algún momento el presidente iba a dar un golpe de timón y que iba a tomar una serie de medidas para revertir el rumbo, pero veo que, lejos de eso, se profundiza un modelo que nos va a llevar a estar cada vez más pobres y endeudados”.

Acuerdo con el FMI: Respecto del acuerdo con el FMI, que ingresaría en breve a la Cámara de Diputados, aclaró que se está hablando en base a “un borrador que no llegó oficialmente al Congreso, por lo tanto, no hay nada para estudiar todavía. No sabemos tampoco cuál va a ser la fecha de tratamiento, suponemos que será los primeros días de marzo. Estamos hablando de rumores, de trascendidos sobre un borrador que hay, pero no es el borrador del acuerdo. El acuerdo específicamente como documento todavía no ingresó a la Cámara”.

Hubo una reunión de Juntos por el Cambio para analizar este borrador y por el momento la oposición condicionaría el acompañamiento a que el Ejecutivo presente “la documentación correspondiente” para hacer un análisis acabado.

“En una reunión por Zoom y hablamos de este tema, mi postura es distinta porque pertenezco a una de las tres Argentinas que hoy están constituidas, una es CABA; la otra es la Argentina productiva de las cuatro provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, que tienen una actividad estatal y productiva que hacen equilibrio, y otra es la Argentina donde el Estado mayoritariamente garantiza la situación económica y es una Argentina casi feudal como ocurre en la Patagonia y otras provincias del norte del país”, diferenció.

Si bien algunos referentes de la oposición estarían dispuestos a acompañar, Stefani advirtió que “siempre hay posturas distintas y yo no voy a acompañar un acuerdo con el fondo si no lo acompaña el oficialismo. En el Congreso estamos viviendo una crisis institucional, porque renunció el jefe de bloque del Frente de Todos y van a tener que votar ellos el acuerdo y conseguir los votos, porque son los que están gobernando el país. Si la Argentina cae el default la responsabilidad no es nuestra”, expresó. Lo cierto es que, si el Frente de Todos no acompaña el acuerdo en su totalidad, no está decidida la postura que tomará Juntos por el Cambio.

“Primero tenemos que ver cuál es el borrador y además por los trascendidos que hay me da la sensación de que esto es un respirador artificial del FMI a este gobierno para que llegue hasta el 2023. No hay cambios de política en el gobierno ni una reestructuración para que el Estado gaste menos, tampoco hay generación de actividad productiva y no vemos cambios en la política económica del país”, criticó.

“En el borrador que está circulando y no es oficial todavía, hay un aumento de la tasa de interés y la no emisión de más de un punto del PBI, cuando hoy estamos largamente excedidos. La Argentina tiene un proceso de estanflación de hace diez años y hay que ver cuál es la política para a salir de eso. Si no, es más de lo mismo y cada vez nos va a ir peor”, planteó.

Se le preguntó por qué se considera parte de la Argentina que llama feudal, y explicó que en estas provincias “el 80% de la población depende del Estado y el Estado tiene un nivel de coparticipación que no tienen muchas provincias argentinas. La distribución de la coparticipación en Argentina arranca con Formosa o el Chaco, que tienen cerca de 5 mil dólares de PBI per cápita y sueldos de 49 mil. Con ese nivel de ingresos, en esta provincia deberíamos tener educación y salud de primer nivel, energía de primer nivel y nada de eso ocurre. Tenemos un Estado muy fuerte porque se paga una cantidad de salarios y hay muchos privados vinculados con lo público, por lo que mucha población depende del Estado”.

Cabandié y Corrientes: Por otra parte, cuestionó la reacción tardía del Ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, ante los incendios en Corrientes. “Está demostrado que tiene un alto presupuesto y no hay una política para cuidar el medioambiente en la Argentina que el Estado lleve adelante eficientemente, porque si no, estas cosas no pasan. Hubo un retraso en la reacción porque los aviones empezaron a funcionar mucho tiempo después y se podría haber evitado que se quemaran tantas hectáreas de campo. Los hechos son contundentes y la política de Cabandié fue equivocada. Se demuestra que no hay una política nacional por lo menos en el manejo de fuego y cuidado del medio ambiente en las provincias”, dijo.

Reforma electoralista: Por último y teniendo en cuenta que el 16 de marzo vence el plazo para que se presenten las alianzas para la elección de convencionales constituyentes de Ushuaia, informó que hubo una reunión por Zoom del partido. A título personal consideró que “esta reforma de la carta orgánica no es necesaria. Me parece que cuando los políticos no tienen la capacidad de manejarse dentro de la ley, la opción es cambiar la ley. Esta reforma no es necesaria, tampoco es necesario ampliar el número de concejales, que los concejales sean reelectos y mucho menos el intendente. Es solamente una maniobra del intendente actual para conservar el poder y me parece que detrás hay un acuerdo tácito con el gobernador, porque así se consiguieron los votos para sancionar la ordenanza que modifica 105 artículos de la carta orgánica, sin que se haya dicho una palabra sobre esos artículos”, fustigó.

“Me parece una maniobra política con el solo fin de que el intendente sea reelecto en las próximas elecciones. Es lo único que veo: una maniobra política para conservar una cuota parte del poder, que es la intendencia de Ushuaia”, reiteró. Si bien la decisión la tomarán los convencionales, tuvo en cuenta la posibilidad de una judicialización.

“Supongamos que los constituyentes por mayoría no dan la posibilidad de reelección, pero siempre puede haber un planteo en la justicia de que esta es una nueva carta orgánica, como pasó con Tolhuin. Cuando la política intenta judicializar las cosas, la justicia le devuelve a la política para que lo resuelvan ellos”, concluyó.