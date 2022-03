Bloqueo de Camioneros a Gualdesi por terciarizar el reparto

Desde el gremio de Camineros realizan un bloqueo a la empresa Gualdesi, acusan a la empresa de tercerizar el servicio de reparto de mercadería tanto para Carrefour, como así también para la entrega de bolsones que genera para el Gobierno y la Municipalidad.

Al respecto, Guillermo Vargas, secretario de prensa del gremio de Camioneros dijo: “Desde el día de ayer, el gremio de Camioneros viene llevando a cabo la presentación de notas desde las últimas semanas que se había intentado hablar con la empresa y no dando respuestas. Gualdesi tomó una posición sobre la logística de distribución de todos sus productos, tanto para Carrefour como para los comercios de la ciudad de Río Grande y Ushuaia, como así también para la entrega de las bolsas que genera a gobierno y la municipalidad por los bolsones de alimentos. Esa tarea era con camiones propios de Gualdesi, con empleados bajo relación de dependencia en Convenio Colectivo de Camioneros, se hicieron las notas de presentación correspondientes, la empresa tomó otra postura, acomodar a los trabajadores en otro lado con un salario que no es el que correspondía, el gremio lo negó, no lo aceptó. Contrató a un trabajador propio de esta empresa, quien compró dos camiones, puso una empresa chica. La gente que hace la logística y distribución son monotributistas, totalmente todo fuera de convenio, no correspondiente al 40/89”.

Vargas se expresó sobre las negociaciones que vienen llevando con la empresa Gualdesi: “Hemos llevado reuniones con el secretario adjunto de nuestra organización, el compañero Cristian Sosa, tanto en Ushuaia como en Río Grande, junto a Daniel Capdevila. No encontrando una salida pronta a la solución, nosotros le exigimos a la empresa que contrate a quien quiera, la empresa que quiera, pero los choferes y los repartidores están bajo relación de dependencia del Convenio Colectivo de Camioneros y no una persona monotributista, que tiene que facturar, que paga su monotributo y que encima los salarios son totalmente vergonzosos”.

Además, el secretario de prensa del gremio Camioneros manifestó: “Esto lo hemos planteado desde hace dos años, el sector empresarial, empezando con algunas políticas de flexibilización laboral, está claro, invita a algún trabajador, empleado de su empresa con la incertidumbre que crezca un poco económicamente, lo invitan a comprarse dos camiones y resulta que después termina cobrando menos que un salario, les hacen la cabeza a los trabajadores, le pasan la facturación de lo que reparten y no es realmente lo que trabajan, porque si hoy la empresa no tiene nada para repartir, el trabajador no cobra y le genera una desestabilización en la cual Camioneros no está acostumbrado, es una nueva modalidad que han empezado a tomar algunas empresas, que tercializan el reparto, buscando algún camionero monotributista, ese camión no tiene empleado, no tiene cobertura social, de defensa sindical ni mucho menos. En ese camino se lo hemos aclarado a las empresas, cualquiera situación que se encuentre, vamos a defender a los trabajadores bajo relación de dependencia que es lo que corresponde, por eso el paro hoy en la empresa Gualdesi y a su vez toda la distribución. Esta empresa entrega productos de verdulería para la cadena Carrefour así que, en estas circunstancias, el desabastecimiento es para ese sector”.

Guillermo Vargas se refirió sobre el tiempo que puede llevar solucionarse este conflicto: “Nosotros invitamos a la empresa en el día de hoy a que tomen una posición y una dirección sobre esto. Gualdesi le manifiesta al gremio que ellos tercerizan el servicio, a la persona que terceriza el servicio es un ex empleado de la empresa, que le hicieron comprar dos camiones porque ya hemos hablado con él, obviamente que no le dan los números a la persona que tercializa el servicio, porque tiene cargas sociales, cargar combustible, personal, sueldos. La nueva modalidad que quieren utilizar y que el gremio no lo está permitiendo, es la tercialización del servicio, te ocupo cuando te necesito. Le hemos pedido tanto a Gualdesi como a quien está al frente de esta tercialización una reunión y encontrarle una salida que es la correspondiente. Hasta que no modifiquen la postura, continuará la medida”, indico el secretario de prensa del gremio de Camioneros.