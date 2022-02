Sanchez Polesman tambien pide aumentar aporte a OSEF, antes de inaugurar anexo de la Clinica San Jorge en Tolhuin

Cuando cada día mas fuerte se nota el gerenciamiento de la Obra Social OSEF y hasta el director de la Clínica San Jorge, pide aumento de los aportes de los empleados, anunciaron desde la empresa privada que inauguraran un anexo en Tolhuin.

El medico Carlos Sánchez Posleman, Director de Clínica San Jorge, expresó que “lo que venía sucediendo era que, a medida que íbamos aumentando la complejidad de nuestros servicios de salud en la Clínica, cada vez recibíamos más pacientes derivados de Tolhuin. Así que, un poco a pedido de ellos, y otro poco por la política de nuestro propio centro, que es estar siempre cerca del paciente, fue que decidimos abrir un centro ambulatorio en Tolhuin”.

“Contará con especialistas estables y con especialistas itinerantes. Estos últimos irán periódicamente: algunos, dos o tres veces por semana, otros una vez por semana. Contaremos con laboratorio, ecografías, y vamos a sumar una especialidad que no está en Clínica San Jorge, pero en el caso de Tolhuin hicimos una alianza estratégica para poder brindarla a la comunidad: odontología” señaló.

Por último, expresó que “nosotros intentamos desde Clínica San Jorge es llegar a toda la población de Ushuaia, y en este caso de Tolhuin, para que todos los fueguinos y fueguinas puedan recibir una atención médica adecuada y de calidad”.

“La OSEF está en déficit, lo que ingresa en aportes es mucho menor que lo que egresa”: El titular de la Clinica se refirió a la deuda que la Obra Social del Estado Fueguino sostiene con el sanatorio e indicó que «llegamos a un momento en el que ya no estamos en condiciones de seguir financiando esto. En esta línea, manifestó que «hay algunas farmacias que no están en condiciones de soportar una mayor dilación en sus prestaciones. Hay médicos que miden trabajo y no pueden seguir sin cobrar. A esta situación la advertimos hace tiempo, pero nunca se tomaron medidas de fondo».

Asimismo, Sánchez Posleman sostuvo que «el problema es que nunca se tomaron las medidas de fondo que apuntaban a resolver el tema de la obra social, como el aumento de los aportes y contribuciones, o el crédito de ANSES. Esto iba a ocurrir en diciembre y no ocurrió».

Además, apuntó contra un «grupo minúsculo de gremios que viven de los conflictos, presionan para que no se tome ninguna medida. En realidad es imposible seguir financiando. Algunos no entienden, especialmente los gremios. Pero hoy un jubilado aporta un 3%. Es decir que si gana 100 mil pesos, aporta tres mil. Lo que se busca es que ahora empiece a aportar 5 mil, pero no lo entienden».

Consultado por la situación de la compra con sobreprecios al Laboratorio del Fin del Mundo, el médico cardiólogo explicó que «la mayoría de compras de medicamentos de alta rotación deben hacerse por droguerías con precios fijados por industria. De hecho esta gestión ha logrado un convenio con la FACAF, que le hace un reintegro de hasta el 10% por lo que consumen los afiliados. Están hablando desde el desconocimiento, porque no es un problema de mala gestión. El Laboratorio del Fin del Mundo es un proveedor más que se sumó a una licitación».

Sánchez Posleman precisó que «el déficit está porque hubo aumentos en los medicamentos, hasta en un 1000%. No es algo que maneje la obra social, el precio es puesto por la industria. Pero en esta época de inflación, todos los medicamentos, las prótesis y demás, aumentan. Pero los ingresos no aumentan».

«Además hay cuestiones como la de los bancarios. Que en su actividad eligen una obra social y cuando se jubilan vuelven a OSEF con el 3%. Ese es un beneficio que hay que cortar y regularizar», agregó.

Respecto al riesgo de corte de prestación de servicios, el médico indicó que tiene «la esperanza de que no lleguemos a eso. Porque no beneficia al afiliado, a nosotros, a la Obra Social o al Gobierno. Así que confío en que podamos llegar a un entendimiento en esta necesidad de la salud y que podamos dar un oxígeno a la obra social. Creo que debemos consensuar los cambios que puede hacer la obra social y ver si podemos acompañarlos o no. Es fundamental sentarse y dialogar sobre ese tema».

Finalmente, aseguró que su «intención es tratar de llegar a una solución, a un acuerdo y que se tomen las reformas necesarias. Queremos ver qué pasa con este préstamo que solicitó a la ANSES como para paliar el déficit financiero. Esto tiene que salir con aprobación de la legislatura a partir del 1 de marzo cuando se abran las sesiones».