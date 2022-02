OSEF fue por un reintegro y termino custodiada por la policía

Una nueva polémica se desató con la Obra Social de los estatales de TDF, y tiene que ver con la negativa que se le presentó a Erica Barragán para aprobarle un reintegro por atención médica, pese a haber realizado todo el trámite y adjuntado la documentación respaldatoria. “Desde noviembre, mandé mails adjuntando todas las facturas y comprobantes, los formularios que pedían.

“Vine a reclamar y la policía se me pegó como si yo fuera una delincuente”, afirmó. "Vengo hace bastante tiempo reclamando un reintegro, desde noviembre, mandé mails adjuntando todas las facturas y comprobantes, los formularios que pedían. Me contestan que me faltaba una orden, vine a la oficina en persona, me atendió una señorita y me dijo que si quiero los acompañe toda la jornada sentada acá porque nadie va a bajar a atenderme", relató Erica Barragán por Radio Provincia.

En este sentido, la damnificada expuso que lo único que recibe de retorno es que "te falta documentación", pero al preguntar concretamente qué es, no le dicen qué es. "Pido hablar con un responsable, solamente para que me digan qué es lo que me falta y que me den una solución, qué tengo que tener para cobrar por fin mi reintegro. La policía se me pegó al brazo como si yo fuera una delincuente, porque le dije que exigía que alguien me atienda y me dé una solución", se quejó la afiliada.

Barragán indicó en la entrevista que se apersonó en la OSEF al no recibir respuesta a los mails que mandó, luego de que le contestaran que su solicitud era rechazada y que "se tenía que acoger a lo que dice la normativa", sin más explicaciones.

"Formularios que hay que descargar de la página, firmarlos, escanearlos de vuelta, mandarlos, las facturas del profesional que te atendió y el comprobante del CBU. Envié todo y me lo rechazaron porque yo no adjunté el comprobante del CBU del homebanking porque no uso, entonces adjunté el comprobante que te tira el cajero automático, que es válido igual. Este juego que se hace con la gente no tiene nombre", protestó.

"Me pasaron un link por mail donde me anoticio que me están tramitando la mitad de las sesiones que pedí por reintegro. Vine en persona para que me expliquen, me dicen que "te faltan órdenes". Me tengo que dirigir nuevamente a un mail. Me parece que esto es una falta de respeto total, un destrato. Hacen caso omiso de todo, estamos hablando de salud, esto no es un kiosco donde están vendiendo chocolates y chupetines", cerró la mujer sumamente indignada.