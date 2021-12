YPF puso cupo a la venta de Ultra Diesel y advierten que habrá faltante

La empresa YPF puso un cupo de venta de ultra diesel a las estaciones de servicio y advierten que de continuar esto habrá faltante. La falta de combustible complica el transporte, los servicios esenciales y la obra pública.

El gerente de Autosur en la ciudad de Rio Grande, Carlos Mann, expuso por Radio Universidad 93.5 las dificultades que está generando el establecimiento de cupos de parte de YPF para la provisión de gasoil, y aseguró que no alcanza para abastecer la demanda.

“Nosotros estimamos que YPF ha hecho esto porque no hay aumento de precios y porque en otros lugares lo usan para otros sectores. En Tierra del Fuego lo usamos únicamente para el transporte, para la recolección de basura, las motoniveladoras, las retroexcavadoras, y no va a ningún otro sector como en Buenos Aires, donde puede ir al agro”, sostuvo Mann.

El cual explicó las complicaciones que está generando el cupo establecido por YPF para la provisión de ultra diesel. Los camiones de transporte, las maquinarias de obra pública y el servicio de recolección de residuos utilizan este tipo de combustible y no alcanza para abastecer la demanda. Tampoco hay empresas que no dependan de la provisión de la petrolera de bandera para contar con otra opción de carga y, hasta el momento, la situación se va a extender en los meses de verano.

“El problema no lo tenemos con todo el combustible, sino con el ultra diesel, porque tenemos cupos y está llegando la mitad de lo que normalmente pedíamos. Nosotros estimamos que YPF ha hecho esto porque no hay aumento de precios y porque en otros lugares lo usan para otros sectores. En Tierra del Fuego lo usamos únicamente para el transporte, para la recolección de basura, las motoniveladoras, las retroexcavadoras, y no va a ningún otro sector como en Buenos Aires, donde puede ir al agro”, sostuvo.

“La comunicación oficial que tenemos de YPF es sobre los cupos y esto empezó el 31. No se sentía por la cantidad de tanques que tenemos en Autosur y el combustible que había en resguardo, pero ahora ya estamos operando con lo que llega en el camión, y se termina”, advirtió.

“Normalmente teníamos por día 60 metros de combustible y ahora estamos entre 35 y 40. Hoy tenemos 35 en una estación, 5 en otra, y 2 estaciones sin gasoil. En una llegó el camión a las cinco de la tarde de ayer y a la otra a las ocho de la noche. Eso lo consumen en un día los camiones y no sé si vamos a poder atender a todos. Hay camiones que tienen mochilas de mil litros, otros cargan dos mil, y esto depende de la empresa y de cómo trabajan. Normalmente son mil litros como promedio”, dijo.

“Sabemos que esto está pasando en todo el país. Hay clientes importantes que nos informan que les está pasando en toda la ruta 3 y es a nivel nacional. La diferencia es que acá dependemos de YPF, porque hay una Axion pero también es de YPF. Uno trata de explicarle a YPF que en otros lados hay opciones que acá no tenemos y nos llega todo por camión. Acá los camiones tienen que salir cargados porque no hay otras opciones y no se puede poner un cupo. Creemos que tiene que ver con el precio, y el precio mayorista es diferente, más o menos es un 60%, pero como es libre no tiene un precio máximo, no es como el precio de los surtidores”, señaló.

En el corto plazo no habría solución dado que “por lo que uno ha escuchado, en enero y febrero esto va a seguir así y se está volviendo muy difícil para las estaciones de servicio. Hoy la mayoría de las estaciones estamos con deudas y es complicado”, manifestó.